Polizei in Northeim warnt vor Enkeltrick und vermeintlichen Kollegen

Northeim – Die Betrugsmasche "falsche Polizisten" hat den Enkeltrick inzwischen überflügelt. Arglose Senuioren werden von ihnen um hohe Summen gebracht.

Die Polizei warnt weiterhin eindringlich vor dem sogenannten Enkeltrick und vor betrügerischen Anrufen falscher Polizisten. Letztere haben dem Enkeltrick inzwischen sogar überflügelt, erklärt der in der Polizeiinspektion Northeim für Prävention zuständige Hauptkommissar Dirk Schubert. „Arglose Opfer treffen auf absolut skrupellose Täter“, beschreibt er die fatale Konstellation.

„Die Tricks klappen eher selten“, sagt er. Von 100 Anrufern sei – geschätzt – aus Sicht der Täter nur einer erfolgreich. Deshalb seien die Zahlen vollendeter Taten, die zur Anzeige gebracht werden, relativ gering. Es ginge dann aber meist um höhere Summe.

Erst am vergangenen Mittwoch haben sich nach seinen Worten sechs Personen gemeldet, die gefragt hätten, ob der vermeintliche Anruf eines Polizisten tatsächlich von der Northeimer Dienstelle gekommen sei.

In Niedersachsen ist nach seinen Worten in Niedersachsen im vergangenen Jahr mit 4,5 Millionen Euro durch erfolgreiche Maschen falscher Polizeibeamten ein dreimal so hoher Schaden entstanden wie durch den Enkeltrick.

Im Bereich der bis Ende 2018 bestandenen Polizeiinspektion (PI) Northeim-Osterode lag die Schadenssumme durch Enkeltrick und falsche Polizei 2017 bei 117 000 und 2018 bei 20 000 Euro. Für das zu Ende gehende Jahr rechnet Schubert für die seit diesem Jahr nur noch den Landkreis Northeim umfassende PI eine Summe in ähnlicher Höhe.

Die Taten seien nur schwer aufzuklären, betont der Leiter des für Betrug und Wirtschaftskriminalität zuständigen Fachkommissariats, Erster Hauptkommissar Frank-Reiner Ludwig. Es handele sich häufig um Banden, die aus dem Ausland agierten. Die Täter seinen psychologisch geschult und verstünden es, in langen, häufig auch zahlreichen längeren Gesprächen über Tage und Wochen ihr Opfer unter Druck zu setzen, bis diese bereit seien, auf dubiose Weise häufig vier- und fünfstellige Summen, manchmal sogar noch höhere Beträge an Handlanger der Banden zu übergeben.

Die Masche der Betrüger, die sich am Telefon als falsche Polizisten ausgeben, ist nach den Worten der Hauptkommissare Dirk Schubert und Frank-Reiner Ludwig so gut, dass sie Opfer beispielsweise dazu bringen, größere Geldbeträge in Beuteln oder Taschen zur Abholung vor die Haustür zu stellen. In Duderstadt haben sie eine Rentnerin durch massive telefonische Beeinflussung über mehrere Wochen dazu gebracht, ihr Haus zu verkaufen und den Tätern den Verkaufserlös zu überlassen.

+ Gefahr am Telefon: Vor allem Personen im Rentenalter sind das Ziel von Betrügereien mit Enkeltrick und von falschen Polizisten. © Julian Stratenschulte/dpa In einzelnen Fällen werden auch jüngere Menschen Opfer solcher Anrufe. So haben Betrüger mit einer Spielart dieser Masche, dem Gewinnversprechen, einen 26-Jährigen aus der Region um 16 000 Euro gebracht. Begeistert davon, vermeintlich ein teures neues Auto gewonnen zu haben, war er bereit, diese Summe für vorgebliche Kosten wie Überführung, Notariatsgebühren und Ähnliches zu zahlen. Die edle Karosse hat er natürlich nie bekommen.

Tipps zum Schutz vor Enkeltrick und falschen Polizisten

Um sich vor diesen Maschen zu schützen gibt die Polizei folgenden Tipps:

- Telefonbucheintrag: Die Täter suchen häufig im Telefonbuch nach älter klingenden Vornamen. Um erst gar nicht in ihr Visier zu geraten, sollten Senioren zumindest auf den Vornamen beim Telefonbucheintrag verzichten. Besonders aufmerksam sein sollten auch Personen, die eine kurze und damit alte Telefonnummer haben. Sie gilt bei den Betrügern auch als Indiz für einen betagten Anschlussinhaber.

- Nummer des Anrufers: Die Nummer, die im Display moderner Telefone angezeigt werden, sind leicht manipulierbar. Dass die örtliche Vorwahl dort auftaucht, ist kein Zeichen für Seriosität. Taucht neben der Vorwahl auch noch die 110 im Display auf, kann man sich sicher sein, dass man es mit Betrügern zu tun hat.

- Fangfrage stellen: Mit Fragen wie „Wie heißt Dein Vater mit Vornamen?“ kann man vermeintlichen Enkeln auf den Zahn fühlen.

- Schnell auflegen: Ist man misstrauisch geworden, einfach auflegen, sich aber keinesfalls weiter in ein längeres Gespräch verwickeln lassen. . Rückruftaste nicht nutzen: Tauchen erst nach einem Gespräch Zweifel auf, ob tatsächlich die Polizei am anderen Ende der Leitung war, nicht durch Druck auf die Rückruftaste des Telefons zurückrufen, sondern die 110 oder eine andere Nummer der örtlichen Polizei selbst von Hand eintippen.

- Erkundigen: „Sag aber nichts Mama oder Papa.“ So oder ähnlich versuchen vermeintliche Enkel häufig zu verhindern, dass ihr Opfer anderen von ihrem Wunsch nach finanzieller Hilfe erzählt. Man sollte sich davon nicht abhalten lassen, Dritte einzubeziehen.

- Wer etwas gewonnen hat, muss nichts bezahlen: Wird eine Gewinnübergabe von vorherigen Zahlungen abhängig gemacht, ist es ein Betrug.

- Wildfremden niemals Geld aushändigen.

- Polizei informieren: Auch wenn man die Betrüger rechtzeitig durchschaut hat, die Polizei davon in Kenntnis setzen. Zwar sind die Täter nur schwer zu ermitteln, aber schon ein Anruf gilt nicht mehr als straflose Tatvorbereitung, sondern als strafbarer Versuch.