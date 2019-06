Polizei Northeim ermittelt wegen zwei Schlägereien

Northeim/Moringen - Gleich zwei handfeste Auseinandersetzungen in der Nacht zu Samstag beschäftigen die Polizei.

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten Anwohner in der Northeimer Innenstadt eine Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen Northeimer und einer dreiköpfigen Personengruppe. Im Verlauf des Streits wurde der 22-jährige geschlagen und stürzte zu Boden. Anschließend wurde ihm von den Tätern mindestens ein- oder zweimal gegen den Kopf bzw. den Oberkörper getreten.

Die Polizei konnte die drei Personen vor Ort stellen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Northeimer im Alter von 25, 26 und 28 Jahren.

Das Opfer wurde durch einen Rettungswagen mit Schürf- und Platzwunden zur weiteren Behandlung ins Northeimer Krankenhaus verbracht.

Gegen die drei Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Der zweite Vorfall ereignete sich in Moringen. Bei einem Oldtimertreffen an der Amtsfreiheit kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 63-jähriger aus Hardegsen von einem bislang unbekannten männlichen Täter ins Gesicht geschlagen wurde. Der 63-jährige erlitt eine blutende Wunde an der Nase. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht erforderlich.

Bei dem männlichen Täter handelt es sich nach bisherigem Ermittlungsstand möglicherweise um einen Heranwachsenden beziehungsweise jungen Mann einer Personengruppe, die in der Nacht mehrfach beim dortigen Oldtimertreffen aufgetaucht ist. Durch die eingesetzten Funkstreifenbesatzungen wurden vor Ort mehrere aggressive Heranwachsende angetroffen und Platzverweise ausgesprochen.

