Northeimer Polizeibeamte retten Entenfamilie

Von: Kathrin Plikat

Zurück in die Natur ging es für die kleinen Enten, nachdem sie Polizeibeamte aus der Innenstadt gerettet hatten. © Polizei Northeim

Tierischer Einsatz am Freitag für Beamte der Northeimer Polizei: Eine Entenfamilie musste gerettet und zurück in die „freie Wildbahn“ gebracht werden.

Northeim - Am Morgen hatte sich einige Mitglieder einer Entenfamilie auf die Terrasse eines Wohnhauses am Markt in der Northeimer Fußgängerzone verirrt.

Da das Stadtleben aber für die kleinen Wildtiere nichts ist, fingen Polizeibeamte die Tiere ein und entließen sie wenig später an einem sicheren Ort zurück in die Natur.

Dort wartete bereits der Rest der Entenfamilie auf die Nachzügler: Die Hausbewohner, die den tierischen Besuch auf ihrer Terrasse entdeckt und die Polizei alarmiert hatten, hatten schon einen Teil der flauschigen Familie in Sicherheit gebracht. (kat)