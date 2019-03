Polizei rückt im Kreis Northeim wegen mehrerer Schlägereien aus

Gleich zu mehreren Schlägereien und Attacken musste die Polizei am Samstag und Sonntag im Kreis Northeim ausrücken. In einem Fall trat ein Mann auf seinen am Boden liegenden Kontrahenten ein.

Am Samstagabend kam es laut Polizei auf einer Karnevalsveranstaltung in der Mehrzweckhalle im Northeimer Ortsteil Hohnstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 18-Jähriger aus Northeim schlug dort einem 16-jährigen Kalefelder auf der Tanzfläche mit der flachen Hand ins Gesicht. Danach verpasste er seinem Gegenüber noch eine Kopfnuss. Mehrere Zeugen verhinderten nach Polizeiangaben anschließend weitere Übergriffe.

Der Täter floh daraufhin aus der Mehrzweckhalle - noch bevor die gerufenen Polizeibeamten ankamen. Die Beamten trafen den Mann aber später in dessen Wohnung an. Laut Polizei war er betrunken, als er den 16-Jährigen attackierte.

Das Opfer wurde leicht verletzt. Gegen den 18-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Zwei Einsätze beim Karneval in Dassensen

Einen weiteren Vorfall gab es am Samstagabend gegen 20.15 Uhr beim Karneval in Dassensen. Dort waren ein 23-jähriger Northeimer und ein 32-Jähriger aus Hameln nach einer Beleidigung in Streit geraten, der schließlich in einem Faustkampf endete. Laut Einbecker Polizei dürfte "die deutliche Alkoholisierung eines Beteiligten" ein nicht unerheblicher Grund für den Streit gewesen sein. Gegen beide Streithähne leiteten die Beamten auch hier ein Ermittlungsverfahren ein.

Später am Abend, gegen 23.40 Uhr, wurde die Polizei erneut nach Dassensen gerufen. Diesmal hatte ein Markoldendorfer einen anderen Besucher aus dem Bereich Kassel mehrfach getreten - obwohl dieser schon am Boden lag. Einen zu Hilfe eilenden Freund des Kasselers verletzte der Mann außerdem mit einem Faustschlag.

Unbekannte attackieren Männer in Northeim

Damit nicht genug: Am frühen Sonntagmorgen gab es laut Polizei an der Pommernstraße/Ecke Arentschildstraße in Northeim eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Die beiden aus Northeim stammenden Opfer im Alter von 21 und 27 Jahren wurden gegen 05.10 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern zunächst verbal angegangen. Anschließend schlugen die beiden Täter auf ihre Opfer ein. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt, ein Opfer verlor durch den Übergriff einen Zahn.

Die Polizei leitete wie in den beiden anderen Fällen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen die Unbekannten ein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05551-7005-0 zu melden.

