Polizei Northeim sucht Angreifer mit Phantombild

Von: Kathrin Plikat

Wer kennt diesen Mann? Er soll Mitte Mai in Northeim eine Frau angegriffen haben. © Polizei Northeim

Mithilfe einer Phantomzeichnung sucht die Northeimer Polizei nach einem Mann, der im Verdacht steht, am Wochenende 13./14. Mai in der Straße In der Fluth eine Frau angegriffen und verletzt zu haben.

Northeim – Gegen Mitternacht war die 31-jährige Frau am Samstag zu Fuß auf dem Weg vom Northeimer Bahnhof zum Harztor, als es in der Straße In der Fluth auf Höhe der Hausnummer 20 zu dem Übergriff kam, berichtete die Polizei.

Der Täter habe die Frau zu Fuß eingeholt und sie zunächst verfolgt, bevor er sich ihr plötzlich in den Weg gestellt, an ihr gezerrt und sie angegriffen habe. Durch massive Gegenwehr der Frau und vermutlich ein vorbeifahrendes Auto habe der Unbekannte dann von der Frau abgelassen und sei in Richtung Harztor geflüchtet. Die 31-Jährige wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Ein Gespräch zwischen Täter und Opfer gab es laut Polizei nicht.

Weil am Samstag, 13. Mai die Northeimer Musiknacht stattfand, könnte sich der Täter vorher bei der Veranstaltung aufgehalten haben, so die Polizei weiter. Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hat einen kurzen Bart und trug zur Tatzeit eine blaue Mütze, eine Trainingsjacke der Marke Adidas und eine Jogginghose.

Die Northeimer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0 55 51/ 700 50. (kat)