Neues Nachbarschafts-Café in Northeim lockte zahlreiche Besucher an

Premiere mit Köstlichkeiten

+ © Café Dialog/NH Gut besucht: Die Premiere des Cafés am Wieter in Northeim war laut der Organisatoren ein Erfolg. Bei frühsommerlichen Temperaturen genossen die Besucher die internationalen Spezialitäten. © Café Dialog/NH

Gut besucht war die Eröffnung des Nachbarschaftscafés „Café am Wieter“ in Northeim: Bei Sonnenschein und blauem Himmel begrüßte das Café-Team aus acht Frauen zusammen mit den Mitarbeitern des Asyl- und Migrationszentrums Café Dialog die Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung.

Northeim – Die Idee hinter dem Nachbarschaftscafé ist laut Café Dialog, einen Ort der Vielfalt zu schaffen, an dem Menschen sich in entspannter Atmosphäre austauschen und dabei Köstlichkeiten aus aller Welt probieren können.

Zur Eröffnung kamen Menschen aller Altersgruppen und mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, die die selbst gebackenen Kuchen und die offene Atmosphäre genossen, heißt es weiter.

Während die Kinder auf dem Spielplatz Spaß hatten, konnten sich die Erwachsenen unterhalten und neue Bekanntschaften knüpfen.

„Ich bin so froh, dass ich mich hierher getraut habe. Das ist mal etwas Neues“, sagte eine Besucherin, die im Gespräch auch gleich eine Idee für ehrenamtliches Engagement entwickelte: Sie möchte sich als Lese-Oma engagieren, betonte eine Sprecherin des Café Dialog. Das Nachbarschaftscafé, das im Rahmen des Gemeinwesensarbeitsprojekts „Gemeinsam für die Südstadt“ entstanden ist, soll als fester Anlaufpunkt in Northeim etabliert und in regelmäßigen Abständen geöffnet werden.

Das nächste Mal geöffnet ist das Café am Wieter am Donnerstag, 1. Juni, von 14.30 bis 17.30 Uhr. Dann werde es neue Kuchensorten geben, außerdem das Getränkeangebot um irakischen Tee und syrischen Kaffee erweitert. Das Northeimer Café am Wieter befindet sich auf dem Gelände des Café Dialog in der Verlängerung der Sudheimer Straße. (kat)