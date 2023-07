Tod im Maisfeld: Angehörige des Opfers warten seit fast zwei Jahren auf Prozessbeginn

Von: Kathrin Plikat

Anfang November soll mehr als zwei Jahre nach der Tat der Prozess gegen einen Patienten des Maßregelvollzugs in Moringen beginnen (Symbolbild). © Peter Steffen/dpa

Im September ist es zwei Jahre her, dass ein Patient des Maßregelvollzugs in Moringen in einem Maisfeld in Northeim eine Frau getötet haben soll. Doch der Prozess gegen den Beschuldigten vor dem Landgericht Göttingen hat noch immer nicht begonnen.

Northeim – Was für Angehörige und Freunde der Getöteten ein zermürbender Zustand ist, hat für das Landgericht verfahrenstechnische Gründe, wie Mirjam Beckmann, Richterin und Pressesprecherin des Landgerichts, auf HNA-Anfrage begründet. Vorweg: Anfang November dieses Jahres soll nach ihren Worten der Prozess beginnen.

Vorrang bei der Reihenfolge der Prozesse hätten sogenannte Haftsachen, also Verhandlungen, bei denen der Angeklagte im Anschluss zu einer Haftstrafe verurteilt werden sollte, so Beckmann. Denn laut Gesetz müssen solche Prozesse innerhalb von sechs Monaten nach der Verhaftung starten. „Ansonsten ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Beschuldigte entlassen werden muss.“

Im Falle des mutmaßlichen Täters von Northeim sei es so, dass es keine zeitlichen Fristen gebe, weil sich der Mann aufgrund einer vorherigen Verurteilung bereits im Maßregelvollzug befindet, sagt Oberstaatsanwalt Andreas Buick, Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, auf HNA-Anfrage. Aus diesem Grund habe bei der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft auch keine Haft für den Beschuldigten beantragt werden müssen.

Die Gefahr, dass sich zum Beispiel Zeugen, die im Tötungsdelikt von Northeim vor Gericht aussagen müssen, sich nach mehr als zwei Jahren eventuell nicht mehr an wichtige Details erinnern können, sieht Mirjam Beckmann (Landgericht) nicht: „Diesem Risiko begegnet man immer. Die Details der Aussagen muss die Kammer bewerten. Man kann aber nicht sagen, dass es durch die Verzögerung zu einem schlechteren Urteil kommen könnte.“ Sie könne aus ihrer Erfahrung als Richterin sagen, dass das noch nie der Fall gewesen sei.

Zu berücksichtigen sei auch, dass bei einem Prozess, in dem ein Tötungsdelikt verhandelt werde, viele Beteiligte, darunter Verteidigung, Nebenkläger, Richter und Schöffen, terminlich innerhalb der gesetzlichen Frist unter einen Hut gebracht werden müssen. „Und wir dürfen ein solches Gerichtsverfahren laut Gesetz nur für drei Wochen unterbrechen. Ansonsten kann es passieren, dass der Prozess platzt“, so Beckmann.

Spaziergänger hatten am 25. September 2021 in einem Maisfeld nahe der Northeimer Kläranlage den Leichnam einer damals 64-jährigen Northeimerin gefunden, die einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen war. Schnell rückte der damals 57-jährige Patient des Maßregelvollzugs ins Visier der Ermittler. Ein Zeuge, der den Patienten kannte, hatte ihn am Tattag in der Nähe des Tatorts gesehen. Unter anderem wurden an der Kleidung des Mannes DNA-Spuren des Opfers gefunden. (kat)