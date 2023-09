Photovoltaikanlage darf nur nach Prüfung durch Denkmalpflege installiert werden

Von: Rosemarie Gerhardy

Teilen

Henning Schult und Anja Antons wünschen sich eine Photovoltaik-Anlage aufs Walmdach. Der älteste Nachweis für ihr Haus ist aus 1721, doch der Grundbestand geht wohl bis ins Mittelalter zurück. © Rosemarie Gerhardy

Für Besitzer von denkmalgeschützten Gebäuden, die in der Regel einen hohen Energiebedarf haben, besteht dank der Änderung des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes nun die Möglichkeit, Solarenergieanlagen auf ihren Kulturdenkmälern zu installieren. Doch dabei gibt es laut Coletta Deerberg, Bauaufsicht der Stadt Northeim, Einiges zu beachten.

Northeim – Wichtig sei, dass der Eingriff in das äußere Erscheinungsbild reversibel ist und in die denkmalwerte Substanz nur geringfügig eingegriffen werde. Außerdem sei die Maßnahme „prüfbar“ nachzuweisen. Eine Abwägung seitens des Denkmalschutzes sei durch den Gesetzgeber nicht aufgehoben worden, auch wenn eine Tendenz zugunsten der erneuerbaren Energie zu verzeichnen sei, so Deerberg.

Zahlreiche Kriterien

Im Rahmen des umfangreichen Prüfverfahrens seien etliche Kriterien zu berücksichtigen. Diese würden auch von anderen Fachwerkstädten so angewendet: Wie hochwertig ist das Denkmal einzuordnen? In welcher Größe, Anlagenart und Optik soll die Anlage errichtet werden? Wird das Gesamtbild gestört? Wird die bauliche Substanz gefährdet? – nennt Deerberg nur einige Aspekte.

Das Genehmigungsverfahren dürfe nach Vollständigkeit der zu erbringenden Nachweise nicht länger als drei Monate dauern.

Bühler Ehepaar ärgert sich über Länge des Verfahrens

In der Praxis werden Besitzer von denkmalgeschützten Häusern oft enttäuscht, dass die vermeintliche Verbesserung des Gesetzes für sie bei genauerer Prüfung doch nicht so greift und der Weg zur Photovoltaikanlage nicht so leicht ist, wie gedacht. So geht es auch Anja Antons und Henning Schult aus Bühle. deren denkmalgeschütztes Haus direkt neben der Kirche steht.

Schon seit mehreren Jahren befassten sie sich damit, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ihres Fachwerkhauses zu installieren. Als sie vor eineinhalb Jahren erstmals einen Antrag bei der Stadt Northeim für die Montage einer PV-Anlage stellten, wurde dieser mit Hinweis auf den Denkmalschutz abgelehnt. Nahezu zeitgleich wurde ihnen mitgeteilt, dass das Haus nun auch als Einzelgebäude unter Denkmalschutz stehen würde, zuvor galt die Schutzwürdigkeit dem gesamten Ensemble um die Kirche. Damals hatte das Ehepaar die Entscheidung akzeptiert. Doch als sich die Gesetzgebung änderte, schöpften beide wieder Hoffnung, dass in Zukunft doch eine PV-Anlage genehmigt werden könnte.

Erneut holten Henning Schult und Anja Antons ein Angebot ein und stellten einen Antrag bei der Stadt Northeim. Doch diese forderte von den beiden Bühlern, dass sie zunächst ein statisches Gutachten vorlegen müssten. Die Kosten: 2000 bis 3000 Euro.



Coletta Deerberg, zuständige Mitarbeiterin von der Northeimer Bauaufsicht (da die Stelle der Denkmalpflege im Rathaus vakant ist), begründet die Forderung damit, dass auch bei verfahrensfreien Vorhaben, die allgemeinen Vorschriften eingehalten werden müssten.



Bescheid mit „unsinnigen“ Forderungen

Schult und Antons kamen dieser Aufforderung nach. Leider war nun aber das Angebot für die Anlage schon wieder verfallen.



„Da sich die Preise oft ändern, bekommt man in der Regel nur Angebote, die rund sechs Wochen gelten“, so Schult. Also wurde ein neues Angebot eingeholt und dieses mit dem Gutachten im Juli dieses Jahres eingereicht. Doch nun folgten weitere Forderungen seitens der Stadt: Ein schriftlicher Nachweis, dass die Anlage rückbaubar sei, wurde verlangt. Dann kam endlich der ersehnte Bescheid, aber die Freude währte kurz, denn nun gab es Auflagen, die aus Sicht der Eheleute keinen Sinn machen, da sich die Anlage bei Erfüllung der amtlichen Vorgaben nicht mehr lohnen würde. Ihr Ärger bezieht sich auf die Forderung, dass die Solarpanels symmetrisch und im Rechteck auf dem Dach installiert werden sollen.



Diese Forderung würde sich mit den Leitlinien decken, zudem habe sie sich mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Verbindung gesetzt und von dort Rückendeckung für ihre Entscheidung erhalten, so Deerberg.



Doch weil es sich um ein Walmdach handelt und sich zudem ein Dachfenster auf einer Seite befindet, hätte diese Forderung zur Folge, dass gleich fünf Panels weniger installiert werden könnten. Den Vorschlag der Denkmalpflege, diese fünf Solarmodule auf das niedrige Backhaus im Garten zu installieren, halten Schult und Antons für unsinnig, da dieses Dach die meiste Zeit im Schatten des Haupthauses liegen würde. „Da rentiert sich die Installation nicht“, so Antons. „Es kann doch auch nicht sein, dass die Entscheidung, ob eine Anlage möglich ist oder nicht, nach persönlichem Geschmack und nicht nach Gesetz geht“, kritisiert Schult die Entscheidung aus dem Rathaus.



Gespräch mit Bürgermeister

Das aktuelle, ihnen vorliegende Angebot gelte noch bis zum 13. September. Das würden die Hausbesitzer gerne realisieren. Nun haben sie sich an Bürgermeister Simon Hartmann gewandt. Dieser versprach, sich am morgigen Donnerstag, 7. September 2023, selbst vor Ort ein Bild zu machen. Nun hoffen Schult und Antons auf ein Einlenken.

Klageschrift

Falls nicht, habe man bereits eine Klageschrift vorbereitet, denn nach Schults Recherchen dürfte es nach aktueller Rechtsprechung keine Einwände gegen die geplante PV-Anlage auf ihrem Dach geben, da sie auch wieder abbaubar sei. Auch Deerberg erklärt, dass es bei dieser Art von Bescheid kein Widerspruchsverfahren geben würde, sondern nur der Klageweg bliebe, sollte es keine Einigung geben. Die letzten Telefonate seien leider wenig erfreulich verlaufen.

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz Mit der Änderung von Paragraf 7 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes im Sommer des vergangenen Jahres hat der Gesetzgeber die Nutzung erneuerbarer Energien in und auf denkmalgeschützten Gebäuden erleichtert. Wichtig ist, laut Gesetz, dass die Solaranlagen (Photovoltaik und Solarthermie) reversibel seien müssen, um genehmigt zu werden. Dennoch muss jeder Einzelfall mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen werden. (rom)