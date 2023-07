Radfahrer aus dem Bereich Hildesheim stirbt einen Tag nach schwerem Sturz

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Ein Radfahrer aus dem Landkreis Hildesheim ist einen Tag nach einem Sturz bei Orxhausen verstorben (Symbolbild). © picture alliance/dpa

Ein 65-jähriger Radfahrer aus Harsum im Landkreis Hildesheim ist am Tag nach einem Unfall im nördlichen Bereich des Landkreises Northeim an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das hat die Northeimer Polizei am Montag mitgeteilt.

Orxhausen - Der 65-jährige E-Bike-Fahrer war am vorigen Freitag gegen 18 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße zwischen Heckenbeck und Orxhausen mit seinem Zweirad von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der Mann, der laut Polizei einen Fahrradhelm trug, hatte dabei schwere Verletzungen erlitten.

Am Samstag sei er in einer Klinik verstorben, heißt es weiter. Aktuell laufen nach Polizeiangaben noch die Ermittlunge, wie zu dem folgenschweren Sturz kommen konnte, so die Northeimer Polizei weiter. (kat)