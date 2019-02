Radwegebau ist für den Landkreis Northeim derzeit kein Thema

Der Ausschuss beauftragte Landrätin Astrid Klinkert-Kittel, in der Juni-Sitzung des Kreistags einen vorläufigen Bericht zur Situation des Radverkehrs im Landkreis zu geben.

Eine umfassende Bestandsübersicht zu dem Thema soll später Grundlage der weiteren Beratungen werden.

„Seit fünf Jahren hat sich nicht mehr viel getan“, beschrieb Karl-Heinz Hagerodt (CDU) die Radverkehrspolitik des Landkreises aus seiner Sicht. Er erinnerte in der Sitzung daran, dass der Kreistag 2008 einstimmig beschlossen hatte, 200 000 Euro pro Jahr in den Radwegebau zu investieren. Das geschehe aber schon lange nicht mehr.

+ Landrätin Astrid Klinkert-Kittel verwies auf die schlechte Kassenlage. © Landkreispressedienst

In ihrer Beschlussvorlage hält die Landrätin dagegen, dass die Wiederaufnahme der Radverkehrsförderung in diesem Umfang nicht möglich sei. Der Landkreis habe sich 2015 gegenüber dem Land Niedersachsen zur Sparsamkeit verpflichtet, um im Gegenzug Finanzhilfen („Bedarfszuweisungen“) von bisher insgesamt 19 Millionen Euro zu erhalten. Der Landkreis, so Klinkert-Kittel, sei nach wie vor finanzschwach. Sie werde wieder Bedarfszuweisungen beantragen.