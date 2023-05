Mit Kunst die Northeimer Innenstadt retten

Projekt Kunst.Raum

+ © Christian Vogelbein Die Kinder und Jugendlichen des Projekts Kunst.Raum präsentieren vor dem Atelier in Northeim ihre Werke. © Christian Vogelbein

Seit zwei Jahren gibt es in Northeim die Initiative Kunst-Raum. Neuerdings können sich Reddersen-Haus auch Kinder einmal im Monat kreativ austoben

Northeim – An langen Leinen und Wänden im Garten des Reddersen-Hauses trocknen bunt bedruckte Blätter Papier. Im Atelier stehen auf zusammengeschobenen Tischen Gläser und Vasen mit frisch gepflückten Wildblumen, duftend nach Wiese und Sommer. Um die Tische bepinseln, bedrucken und bekleben Kinder durchsichtige Gummiformen mit weicher Farbe, legen Gräser und Blüten dazu und pressen ein Stück Papier so lange darauf, bis keine Farbe mehr am Gummi haftet.

Konzentriert und neugierig, motiviert und gespannt blicken sie auf das Ergebnis, ehe es vorsichtig nach draußen zum Trocknen getragen wird wie ein Schatz.

Seit 2021 ist der Kunst.Raum.Northeim im KSN-Atelier im Reddersenhaus zu Hause, eine Initiative zur Förderung kunstbegeisterter Menschen in der Rhumestadt. Seit Oktober 2022 gibt es Kunst.Raum.Kids, ein dank Kreisjugendstiftung kostenfreies Angebot für Kinder und Jugendliche, sich künstlerisch auszutoben. „Wir haben mittlerweile eine Warteliste“, sagt Nico Weppner. Sie gehört zu den Mitstreiterinnen des Kunst.Raum.Northeim als Teil des Vereins Initiative Kunst und Kultur.

+ Blick über die Schulter: Ein Mädchen gestaltet mit Blüten und Blättern in Bild. © Privat

20 Kinder passen in die Gruppe, etwas mehr als die Hälfte ist im Wechsel regelmäßig einmal im Monat dabei. Nach den Sommerferien soll es weitere Gruppen geben. „Aber dafür suchen wir noch Unterstützung.“

Einmal, manchmal zweimal im Monat kommen die Kinder zusammen, um zu lernen und sich kreativ auszutoben. In den Sommer- und Herbstferien soll eine weitere Gruppe öffnen. „Wenn jemand an Kunst interessiert ist und gern mit Kindern arbeitet, sind sie mehr als willkommen uns zu unterstützen“, sagt Weppner.

Im Herbst sollen die Ergebnisse der Arbeiten in einer Vernissage im KSN-Foyer gezeigt werden. „Ziel des Kunst.Raum.Northeim ist es ja, Kunst in Northeim sichtbar zu machen“, betont Gründungsmitglied Jutta Freter. „Deshalb wollen wir noch mehr raus und uns zeigen.“ Das gilt sowohl für den Kunst.Raum.Kids, als auch die vielen Workshops, Malwerkstätten oder zuletzt einem großen Auftritt im Rahmen der Landesgartenschau in Bad Gandersheim.

Gegründet wurde der Kunst.Raum.Northeim Ende 2021. Laut Jutta Freter waren die Frauen schon damals überzeugt davon, den richtigen Nerv zu treffen und erfolgreich zu sein. Die Zeit gibt ihnen recht: Workshops und Ausstellung fanden und finden statt, die Nachfrage ist ungebrochen groß.

Mit Kunst die Innenstadt retten

„Wir sind in Gesprächen mit vielen Akteuren in der Stadt, Verwaltung und Vereinen“, sagt Freter. Der Kunst.Raum.Northeim möchte mit Kunst die Innenstadt „retten“, Leerstände füllen mit „lebendigen Aktionen“, Kunstformen wie Malerei und Musik verbinden. Der Plan stand von Anfang an, nun müssen Klinken geputzt und Türen geöffnet werden. Manche gehen von alleine auf, andere brauchen Geduld.

„Wir öffnen uns, zeigen uns und sind eine Begegnungsstätte für Kunstschaffende“, so Freter. „Gleichzeitig sind wir der Kreis-Sparkasse Northeim dankbar dafür, dass wir das Atelier im Reddersen-Haus weiterhin nutzen dürfen. Das ist unser Zuhause“, sagt Freter.

Im Garten des Reddersen-Hauses blicken die Kinder derweil mit gekniffenem Blick auf die trocknenden Zettel, zeigen und lachen und feixen. „Und jetzt das Nächste!“, sagt ein Mädchen und verschwindet zurück an die Druckform. Vielleicht ist das auch das Motto des Kunst.Raum.Northeim: Weitermachen, auf zum nächsten Schatz. (Christian Vogelbein)