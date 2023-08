Razzia des Zolls in Northeimer Wohn- und Geschäftsräumen

Auch in diesem Gebäude an der Göttinger Straße in Northeim fanden eine Durchsuchung und anschließend auch Ermittlungen statt. © Vogelbein, Christian

Beamte des Hauptzollamtes Braunschweig und der Bereitschaftspolizei waren am Mittwochmorgen unter anderem an der Göttinger Straße in Northeim im Einsatz.

Northeim - Laut Staatsanwaltschaft Göttingen wird wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit ermittelt. Bei der Durchsuchung von fünf Wohn- und Geschäftsräumen, vier davon in Northeim und einem in Gronau bei Hildesheim, wurden laut Staatsanwaltschaft Unterlagen, Handys und Datenträger sichergestellt.

Demnach werden zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren beschuldigt, sieben Menschen in der Bau- und Gebäudereinigungs-Branche zu beschäftigen, ohne korrekte Lohn- und Steuerabgaben geleistet zu haben.

Die Ermittlungen sollen aufzeigen, ob sich der Vorwurf bestätigt und wie hoch ein möglicher Schaden ist, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. (Christian Vogelbein)