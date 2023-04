Nom-Mot 2023: Reifen, Räder und viel Blaulicht in der Northeimer Innenstadt

Von: Kathrin Plikat

Immer wieder ein Anziehungspunkt bei der Nom-Mot: die Vorführungen der Feuerwehr Northeim. Diesmal gibt es eine komplette Blaulichtmeile. © Archivfoto Roland Schrader/nh

Zwei Tage lang dreht sich in der Northeimer Innenstadt bei der 35. Automobilausstellung Nom-Mot wieder alles um Räder, Reifen und Motoren.

Northeim – 15 lokale und regionale Autohäuser, Zweiradhändler und Mobilitätsexperten präsentieren am Wochenende 6. und 7. Mai bei der 35. Automobilausstellung Nom-Mot 160 Fahrzeuge 30 verschiedener Marken, heißt es in einer Mitteilung des Northeimer Stadtmarketings. Zu sehen gibt es unter anderem aktuelle Automodelle unterschiedlicher Antriebsarten, Wohnmobile, Fahrräder, Motorräder, E-Scooter, Quads, Roller und E-Bikes sowie Mobilitätsangebote für Menschen im hohen Alter oder mit körperlichen Einschränkungen. Entdeckt werden können auch Motorsport-Boliden, Tuning Cars sowie Oldtimer, heißt es weiter.

Am Gemeinschaftsstand der Elektroinnung Northeim-Einbeck und der Stadtwerke Northeim gibt es zudem Informationen zu Ladeinfrastruktur, Wallboxen und Tarifen. Beim Rahmenprogramm kommen laut Stadtmarketing Kinder wie Erwachsene auf ihre Kosten: Für alle, die noch die TV-Serie Knight Rider mit David Hasselhoff und seinem sprechenden Super-Car K.I.T.T. kennen, gibt es einen originalgetreuen Nachbau des Wunderautos K.I.T.T. zu sehen.

Einen weiteren Anziehungspunkt bietet an beiden Tagen die Blaulichtmeile mit Fahrzeugen, Vorführungen und Angeboten der Northeimer Hilfsorganisationen: Die Polizeiinspektion Northeim, die Freiwillige Feuerwehr, das THW sowie der DLRG-Ortsverband Northeim präsentieren sich an Informationsständen, stellen Spezialfahrzeuge aus oder laden zum Informieren, Entdecken und Ausprobieren ein.

Der Förderverein der Northeimer Kinder- und Jugendfeuerwehr bietet am Sonntag Kinderaktionen am Quellhügel mit Wasserspritzwand, Bungee-Run-Anlage, Fotoaktion und Feuerwehrwagen zum Besichtigen. Zudem können sich die Kinder an beiden Tagen schminken lassen oder sich bei Fahrten im Kinderkarussell vergnügen, so das Stadtmarketing weiter.

Einen Blick auf unterschiedliche Spezialfahrzeuge können Besucherinnen und Besucher in der Breiten Straße-Ost werfen – hier werden Motorsport-Fahrzeuge Tuning-Cars sowie einige Lanz Bullogs und Oldtimer zu sehen sein.

Außerdem gibt es eine Stadtführung mit dem Titel „Northeim in der Mitte Deutschlands“ am Samstag, 6. Mai. Los geht es um 11 Uhr mit „Stadtpolizist Ludjen Gieseke“ am Reddersen-Haus am Münsterplatz. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder im Grundschulalter 3 Euro. Für ein Kind im Grundschulalter in Begleitung eines Vollzahlers ist die Teilnahme kostenlos.

Außerdem öffnen viele Northeimer Innenstadtgeschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Geöffnet ist die Nom-Mot am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. (kat)