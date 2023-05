A7 zwischen Seesen und Northeim-West am Wochenende gesperrt - Verkehrsführung wird verändert

Von: Kathrin Plikat

Wird von Freitag bis Sonntag zwischen Seesen und Northeim-West in Richtung Süden voll gesperrt: die Autobahn 7 (Symbolbild) © Mennecke/pixabay.com

Auf der Autobahn A7 in Niedersachsen finden am Wochenende Bauarbeiten statt. Daher wird der Verkehr weiträumig umgeleitet.

Northeim - Nach der Sperrung in Richtung Norden am vergangenen Wochenende steht ab Freitag (6. Mai) die nächste Großsperrung der Autobahn A7 in Niedersachsen an. Dieses Mal ist die Südfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Seesen (Kreis Goslar) und Northeim-West gesperrt, und zwar von Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, und Sonntag, 7. Mai, 22 Uhr.

Laut Pressemitteilung des für den sechsspurigen Ausbau der A7 in der Region zuständigen Unternehmens Via Niedersachsen finden dort unter anderem Markierungsarbeiten statt, außerdem wird die Verkehrsführung verändert.

Bauarbeiten an A7 in Niedersachsen - Verkehr wird am Wochenende umgeleitet

Die ausgeschilderten Umleitungsstrecken führen laut Via Niedersachsen von Seesen über Dannhausen, Bad Gandersheim, Kreiensen, Kuventhal, Einbeck und Hohnstedt bis nach Northeim.

Von dort geht es schließlich weiter über die Bundesstraße 241 bis zur Anschlussstelle Northeim-West bei Höckelheim. (kat)