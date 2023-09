Ritter, Böller, Fellabzieher: Nächste Woche ist wieder Klostermarkt in Northeim

Mittelalterspektakel am 16. und 17. September

+ © Hubert Jelinek Laut wird es beim Northeimer Klostermarkt wieder auf dem Adolf-Hueg-Wall, wenn die Landsknechte ihre Kanonen zünden. © Hubert Jelinek

Der 26. Northeimer Klostermarkt findet am Wochenende 16. und 17. September in der Innenstadt statt. Am Sonntag haben die Einzelhändler geöffnet.

Northeim – Auch in diesem Jahr kehrt das Mittelalter für ein Wochenende zurück nach Northeim: Händler, Handwerker, Musiker, Landsknechte und Ritter verwandeln die Innenstadt vom Münster- bis zum Marktplatz mit Zeltlagerstätten und liebevoll gestalteten Ständen am Wochenende 16. und 17. September in einen großen historischen Markt.

Händler und Kunsthandwerker bieten ihre Waren an, darunter Schmuck, Holz- und Lederwaren, Kleidung, Wollprodukte, Seifen und Naturkosmetik, getöpferte Haushaltswaren oder Holzspielzeug. Laut Tanja Bittner, Geschäftsführerin des Northeimer Stadtmarketing, dürfen sich Kinder wie Erwachsene auch beim diesjährigen Klostermarkt auf viele Aktionen und Attraktionen freuen, denn nicht nur Spielleute und Gaukler unterhalten mit historischen Klängen und spannenden Vorführungen ihr Publikum.

Laut wird es in den Wallanlagen, wenn die Northeimer Landsknechte mit Böllerschüssen den Klostermarkt eröffnen. Historisch gewandete Lagergruppen der Landsknechte, die berühmt-berüchtigten Schwertkämpfer der Freyschar zu Bokenrode, des Plessevolkes und der Groner Kriegsknappen schlagen ihre Zelte auf dem Münsterplatz auf. Am Samstag begleiten die Landsknechte um 19 Uhr den Fackelumzug durch die Innenstadt.

Im Mittelpunkt stehen neben vielen kulinarischen Köstlichkeiten auch Handwerker vergangener Zeiten: Es gibt Drechsler, Glasmaler und Glasschleifer, eine „Schneiderey“, Zinngießerei, Goldschmied, Metallschmied, Fellabzieher, Waffenhändler, Tavernenwirte, Schweinebräter, Fladendreher, Kartoffelröster, Met und Liköre und vieles mehr.

Geschickte Zunftmeister des Vereins Experimentum zeigen den Besuchern alte Handwerkskünste des Mittelalters wie die Buchmalerei, die Arbeit des Schmieds an der Esse und wie Seile an einer originalgetreuen Seilerei hergestellt werden.

Auf anschauliche und unterhaltsame Art können die Besucher am Töpferstand des Geschichts- und Heimatvereins Töpferdorf Fredelsloh in die Töpfereigeschichte eintauchen und erfahren, was mittelalterliche Töpfe mit Kaffeekanne und Katalysator verbindet. Weiter wird die Mittelalterband „Saltatio Draconum“ aus Reinhardshagen mit Sackpfeifen und selbst gebauten Trommeln dem Publikum einheizen, heißt es. Für Unterhaltung sorgen auch die Spielleute Herzblutmit fröhlichen Liedern und Wortspielereien.

Die Northeim-Touristik bietet am Samstag jeweils um 14 und 15 Uhr wieder Klostermarkt-Kurzführungen an: Mit „Bruder Johannes“ geht es auf eine spannende Entdeckungsreise. Treffpunkt ist an der Tourist-Information am Münsterplatz, die Teilnahme kostet fünf Euro.

Außerdem öffnen viele Northeimer Einzelhändler am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Der Northeimer Klostermarkt ist am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. (kat)

stadtmarketing-northeim.de