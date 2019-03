HNA überträgt Rosenmontagsumzug aus Höckelheim im Livestream

Der Rosenmontagsumzug in Höckelheim ist wieder der Höhepunkt der Karnevalssession in der Region. Wir übertragen das Event live.

Am Montag, 4. März, beginnt der Umzug traditionell um 10 Uhr. Die HNA überträgt das Spektakel für alle die, die nicht dabei sein können, im Livestream via Facebook und auf HNA.de.

HNA-Redakteur und Moderator Konstantin Mennecke stürzt sich ab 10 Uhr für Sie in die bunte Menge und zeigt, welche Mottos in diesem Jahr die Wagen zieren – und auch, welche Kostüme in dieser Karnevalssession besonders angesagt sind.