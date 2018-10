Ruhestörung in Northeim: Polizei nimmt Verursacher mit

28-Jähriger war vor einer Woche schon ähnlich aufgefallen

+ © Patrick Pleul/dpa © Patrick Pleul/dpa

Northeim. Wegen anhaltender Ruhestörung hat ein 28-Jähriger Northeimer eine Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbracht. Nachbarn des in der Mauerstraße wohnenden Mannes hatten gegen 22.45 Uhr in der Nacht zu Freitag die Ordnungshüter gerufen.