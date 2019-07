Sanierter Vogts Teich in Northeim: Ein Spielparadies für Kinder

Mit der Erneuerung des Spielplatzes Vogts Teich verbindet Northeims Bürgermeister Simon Hartmann die Hoffnung, dass er zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt wird.

Im Zentrum der Erneuerung stehen sechs Spielgeräte. Es handelt sich dabei um ein Bodentrampolin, eine Rutsche, eine Schaukelanlage, ein Karussell, ein Entdeckersteg als Spielgerät für Kinder im Alter von unter drei Jahren und eine Seilbahn. Sie wird aber erst in etwa 14 Tagen in Betrieb genommen, wenn der Beton ausgehärtet ist.

Möglich wurde die Erneuerung, die zugleich Startschuss für die Sanierung der rund 55 Spielplätze in der Stadt sein soll, durch das Projekt „Spielplatzsommer“ der Stiftung Sparda-Bank Hannover in Kooperation mit Radio ffn. Die Sparda-Stiftung stellte dabei für die Runderneuerung von Spielplätzen in Northeim, Celle, Lauenau, Pattensen, Schwanewede und Gifhorn insgesamt 150.000 Euro zur Verfügung, der Radiosender übernimmt die PR, sagte Stiftungsmanagerin Tonja Willers.

25.000 Euro flossen von der Stiftung nach Northeim. Weitere 25.000 Euro, so Hartmann, steckte die Stadt in den Aufbau und die Pflege der großen Anlage insbesondere durch Eigenleistungen.

Als Grund für die Aktion „Spielplatzsommer“ sagte Tonja Willers auf Frage von ffn-Moderator Malte Seidel: „Die Stiftung setzt sich dafür ein, weil viele Spielplätze in einem schlechten Zustand sind.“

Northeims Bürgermeister und die mehr als 200 Gäste der Feier freuten sich sichtlich über die neuen Möglichkeiten: „Wir haben uns um die Teilnahme am Spielplatzsommer beworben und gewonnen“, sagte Hartmann. Er hofft, dass die Anlage auch von den Bewohnern des angrenzenden Altenheims der Inneren Mission genutzt wird. So führte bei der Einweihung eine Seniorengruppe Sitztänze mit bunten Tüchern vor.

Dass Spielplätze auch Orte der interkulturellen Begegnung sind, zeigte ein fröhliches Mitmach-Lied in Deutsch, Russisch und Englisch von Besuchern des Cafes Dialog unter der Leitung von Anna Schäfer: Es wurde gemeinsam gesungen, geklatscht und sich um die eigene Achse gedreht.