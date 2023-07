Sanierung bis zum Jahresende fertig

Arbeiten am Gesundheitszentrum Mühlenstraße 8 laufen auf Hochtouren

Noch voll im Umbau: Die Sanierungsarbeiten des stadtbildprägenden Gebäudes an der Mühlenstraße 8 laufen auf Hochtouren, berichtet Apotheker Wolfram Schmidt.

Bis zum Jahresende soll die Sanierung des Northeimer Gebäudekomplexes Mühlenstraße 8 endlich fertig werden, hofft Apotheker Wolfram Schmidt. Er und seine beiden Söhne sind Gesellschafter der Schmidt Grundstücksgesellschaft, die in den Fachwerkbau gleich gegenüber vom Hauptsitz von Schmidts Apotheken-Kette Apo-Nom investiert.

Northeim – Eine Diabetes-Praxis wird im Herbst die erste Etage beziehen, da laufe bereits der Innenausbau, so Schmidt. Für das Erdgeschoss und die obere Etage suche er aktuell noch Interessenten, die dort eine Gesundheitsdienstleistung anbieten oder eine Arztpraxis einrichten wollen.

Von seiner ursprünglichen Idee, im sanierten Haus einen „Pflegemarktplatz“ für Pflegehilfsmittel im Erdgeschoss einzurichten, hat Schmidt vorerst Abstand genommen, der solle an seinem bisherigen Standort in der Neustadt 2 erhalten bleiben. „Denn sonst hätte ich dort einen Leerstand“, so Schmidt.

Auch ein ursprünglich geplantes Sterillabor, in dem Medikamente für Schmerzpumpen für Palliativpatienten aufgefüllt werden sollten, werde es nicht mehr geben. Schmidt erklärt, dass es wegen diverser Bauverzögerungen für ihn jetzt zu spät sei, noch solch ein Labor zum Laufen zu bringen. Das würde Jahre benötigen. Er sei jetzt 65 Jahre und würde sich schon langsam mit dem Gedanken an den Ruhestand und die Geschäftsnachfolge beschäftigen. Denn er möchte auch seinen 60 Mitarbeitern weiterhin eine berufliche Perspektive bieten.

Sollten sich keine Interessenten, für die Räume in der sanierten Immobilie finden, dann sei der Pflegemarktplatz sein Plan B, erklärt Schmidt, betont aber zugleich, dass er nun mit neuem Exposé gerade erst in die verstärkte Akquise eingestiegen sei.

Doch die Menschen seien in den vergangenen Jahren ziel- und mutloser geworden, weil keiner wüsste, was in zwei Jahren sei. Nennt er Schwierigkeiten.

Aber das Konzept, ein medizinisches Zentrum zu schaffen, halte er nach wie vor für wichtig. „Die Einzelpraxis in der Seitenstraße hat ausgedient“, ist sich Schmidt sicher, was die Zukunft der ärztlichen Versorgung im Landkreis anbelangt.

In dem stadtbildprägenden Fachwerkgebäude entsteht das Gesundheitszentrum auch mit finanzieller Unterstützung aus dem Northeimer Stadtsanierungsprogramm. 2019 wurde das Projekt erstmals vorgestellt. Rund 2,1 Millionen Euro waren damals für die Sanierung eingeplant, mit einer Förderung von 30 bis 40 Prozent.

Die Sanierung des Gebäudes habe sich seitdem verzögert und verteuert, berichtet Schmidt. Inzwischen gehe er von Baukosten von rund 2,5 bis 2,7 Millionen Euro aus. Als Gründe führt er die gestiegenen Baukosten an. Er hoffe auf eine Förderung von 400 000 bis 500 000 Euro.

Die Fertigstellung der Sanierung habe sich bedauerlicherweise verzögert, weil es an Material oder Handwerkern gefehlt habe, erklärt Schmidt. Aber er freue sich, mit dem Ärztehaus gegen Ende seiner Berufslaufbahn erneut etwas für seine Heimatstadt zu tun und ihr mit dem sanierten markanten Eckhaus etwas zurückgeben zu können.