Sanierung des Northeimer Münsterplatzes liegt weiter auf Eis

Von: Kathrin Plikat

So sollte der Münsterplatz nach den aktuellen Plänen nach seiner Sanierung aussehen. Aber daraus wird wohl jetzt nichts. © Grafik: TGP

Eine Sondersitzung des Northeimer Rates ist für September geplant.

Northeim – Fast drei Wochen ist es her, dass sich in Northeim eine Initiative mit dem Namen „Rettet den grünen Münsterplatz“ gegründet hat. Die Initiative will erreichen, dass der Platz in seiner jetzigen Struktur erhalten und nicht aufwendig umgebaut wird. Die Initiative hat Bürgerbegehren beantragt (HNA berichtete).

Aktuell liegt das Vorhaben auf Eis – doch wie geht es jetzt weiter? Am Montag hat der Verwaltungsausschuss des Stadtrats getagt und sich mit dem weiteren Vorgehen beschäftigt. Dazu heißt es aus der Stadtverwaltung, dass nun zunächst ein Gespräch zwischen Bürgermeister Simon Hartmannn (SPD), den Ratsfraktionen und Vertretern der Initiative stattfinden soll.

In seiner Sitzung vor zwei Wochen hatte der Verwaltungsausschuss dem Stadtrat empfohlen, einen sogenannten Ratsbürgerentscheid auf den Weg zu bringen, wenn die Bürgerinitiative auf die weitere Umsetzung des laufenden Verfahrens verzichte. Für einen solchen Bürgerentscheid bedarf es einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Stadtrat, der in einer Sondersitzung entscheiden müsste. Hierfür wurde als Termin vom Ausschuss Mittwoch, 20. September, in Aussicht gestellt.

Immer wieder wurde in den vergangenen Tagen darüber diskutiert, welche Kosten anfallen könnten, sollte es nicht zu der beschlossene Platzsanierung kommen. Dazu heißt es aus dem Rathaus, dass im Vorfeld der Ausschreibung für das Vorhaben Kosten für Vermessungsarbeiten, die Erarbeitung eines Sicherheitskonzepts sowie eines Beweissicherungsgutachtens angefallen sind.

Zudem gebe es einen Architektenvertrag zwischen der Stadt Northeim und dem Freiraumplanerbüro TGP aus Lübeck. Diese Kosten belaufen sich laut Stadtverwaltung auf insgesamt rund 1,1 Millionen Euro. In welchem Umfang diese Summe förderfähig ist, müsse die NBank prüfen, heißt es weiter. Teilweise seien bereits Fördergelder abgerufen worden.

Werden bereits bewilligte Fördermittel nicht fristgemäß abgerufen, verfallen diese, auch die Umsetzung weiterer Maßnahmen sei damit gefährdet. Sollte es nicht zum Umbau des Münsterplatzes kommen, müssten bis Ende 2024 rund 1,3 Millionen Euro anderweitig für die Städtebauförderung abfließen.

Das Geld könnte dann in andere Maßnahmen wie die Gestaltung der Wallanlagen, die Sanierung der Stadtmauer oder den Umbau von Straßen fließen, so die Stadtverwaltung weiter.

Weil der Stadtrat eine Gesamtmaßnahme aus Umgestaltung und Kanal-Sanierung am Münsterplatz beschlossen hat, an der die Stadt, der Eigenbetrieb Abwasser und die Stadtwerke Northeim beteiligt sind und die Pläne nun auf Eis liegen, wird in diesem Jahr nicht mehr mit den Kanalarbeiten begonnen, heißt es aus dem Rathaus. Die Klärung der weiteren Vorgehensweise sowie weiterer Maßnahmen auf dem Münsterplatz müsse zunächst abgewartet werden. (Kathrin Plikat)