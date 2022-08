Sanierung des Northeimer Münsterplatzes wird 1,5 Millionen Euro teurer

Preissteigerungen durch Corona und Ukraine-Krieg

Die Neugestaltung des Northeimer Münsterplatzes wird voraussichtlich 6 Millionen Euro kosten. Das sind 1,5 Millionen Euro mehr als ursprünglich kalkuliert.

Die Stadt Northeimer hofft auf weitere Fördermittel für Sanierung des Münsterplatzes.

Northeim – Trotz erheblich gestiegener Kosten sollen die Planungen für die Sanierung des Münsterplatzes so fortgeführt werden, wie es der Rat in seiner Sitzung am 28. April genehmigt hat. Das hat der Verwaltungsausschuss bereits in seiner Sitzung am 18. Juli beschlossen. Mit dieser Entscheidung wird das Risiko in Kauf genommen, dass die Stadt Northeim möglicherweise auf Mehrkosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro sitzen bleibt.

Wie Bürgermeister Simon Hartmann auf HNA-Anfrage bestätigte, könnten die Kosten für die Neugestaltung des Münsterplatzes nach der aktuellen Kostenschätzung bei rund 6 Millionen Euro liegen. Ursprünglich war man von 4,5 Millionen ausgegangen.

Die durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg bedingten Mehrkosten seien derzeit tatsächlich nicht durch die Städtebauförderung gedeckt, so der Northeimer Verwaltungs-Chef. Allerdings habe die Stadt Northeim bereits einen Kostenrahmenüberschreitungsantrag bei der Fördermittelbehörde gestellt.

Parallel dazu versuche man in Abstimmung mit dem Land die rechtliche Voraussetzung dafür zu schaffen, dass die noch fehlenden Fördermittel aus künftigen Bewilligungen bedient werden können und der städtische Anteil an den Mehrkosten dann geringer wäre. Für das Jahr 2022 seien bereits weitere Städtebaufördermittel einschließlich eines Eigenanteils von 600 000 Euro beantragt worden, und für das kommende Jahr belaufe sich dieser Betrag auf 3 Millionen Euro.

Unter Berücksichtigung aller bisher entstandenen und fest geplanten Baumaßnahmen für das Gesamtprojekt „Sanierung Innenstadt“ verbleiben laut Hartmann für den Ausbau des Münsterplatzes Fördermittel in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro. Bei Kosten von 6 Millionen Euro entspräche das einer Förderquote von 61 Prozent und einem städtischen Eigenanteil von rund 2,3 Millionen Euro.

Dies, so Hartmann, gelte aber nur für den Fall, dass keine weitere Förderung bewilligt werde. Wahrscheinlicher sei aber, dass es weitere Zahlungen gebe und der städtische Anteil dann 2 Millionen Euro betrage.

Um den Ausbau des Münsterplatzes zu finanzieren, hat die Stadt Northeim in den vergangenen Jahren einige bewilligte Förderungszahlungen noch nicht abgerufen. Die Übertragbarkeit auf spätere Haushaltsjahre ist derzeit auf drei Jahre begrenzt. Das könnte sich aufgrund der aktuellen Haushaltssituation von Bund und Ländern aber bald ändern und würde bedeuten, dass bereits beschiedene Fördermittel widerrufen werden und für den Ausbau des Münsterplatzes fehlen. (Niko Mönkemeyer)