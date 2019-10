Schadstoffmobil hält 14-mal im Landkreis Northeim

Northeim – Das Schadstoffmobil geht wieder auf Tour. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, Fahrzeug wird es von Dienstag 15. Oktober bis Mittwoch, 30. Oktober, die zentralen Orte im Landkreis Northeim anfahren.

Die Termine:

- Bad Gandersheim: Dienstag, 15. Oktober: 14.30 bis 18.00 Uhr, vor der Polizei.

- Einbeck: Mittwoch, 16. Oktober, 13 bis 15.30 Uhr, Parkplatz am Neuen Rathaus, und 16 bis 18 Uhr, vor dem Festplatz (Kohnser Weg).

- Bodenfelde: Donnerstag, 17. Oktober, 14.30 bis 18 Uhr, Platz in den Sauren Wiesen.

- Katlenburg, Freitag, 18. Oktober, 14.30 bis 18 Uhr, Rewe-Parkplatz.

- Moringen: Montag, 21. Oktober, 14.30 bis 18 Uhr, Domänenhof.

- Uslar: Dienstag, 22. Oktober, 14.30 bis 18 Uhr, Graftplatz.

- Hardegsen: Mittwoch, 23. Oktober, 14.30 bis 18 Uhr, am Bauhof, Am Gladeberg.

- Kalefeld: Donnerstag, 24. Oktober, 14.30 bis 18 Uhr, Festplatz.

- Nörten-Hardenberg: Freitag, 25. Oktober,14.30 bis 18 Uhr, Parkplatz der Gemeindeverwaltung.

- Dassel: Montag, 28. Oktober, 14.30 bis 18 Uhr, Parkplatz Stadion an der Lehmbreite.

- Kreiensen: Dienstag, 29. Oktober, 14.30 bis 18 Uhr, Parkplatz am Bürgerhaus.

- Northeim: Mittwoch, 30. Oktober,13 bis 15.30 Uhr Parkplatz Am Mühlenanger, 16 bis 18 Uhr, Penny-Parkplatz Eichstätte.

Angenommen werden unter anderem Batterien und Akkus aus Elektrowerkzeugen, außerdem PCB-haltige Kondensatoren. Holzschutzmittel, Pflanzenschutzmittel, Kleberreste, Säuren, Laugen und Beizmittel. Ebenso Ammoniak, Labor- und Fotochemikalien, Fette und Wachse (flüssig oder als Paste), ölhaltige Betriebsmittel (zum Beispiel Öllappen, Ölfilter), Putz- und Reinigungsmittel (flüssig und fest) und Spraydosen mit Restinhalten. Privat-Haushalten können auch Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen sowie flüssige Reste von schadstoffhaltigen Farben und Lacken sowie defekte Elektrokleingeräte abgeben.

Sämtliche Schadstoffe und Elektrogeräte müssen dem Personal am Sammelfahrzeug persönlich übergeben werden. Die Schadstoffe sollten möglichst in den Originalverpackungen und so transportiert werden, dass sie sich nicht vermischen können. Am Fahrzeug wird nichts umgefüllt. Die Behälter für flüssige, krümelige und pulvrige Stoffe müssen verschlossen sein.

Die Gebinde dürfen nicht schwerer als 20 Kilogramm sein, ein Behälter nicht mehr als 20 Liter fassen.