Schimmelbefall in Northeimer Mietwohnungen

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Dieser Anblick bot sich dem Gutachter, der im November eine der betroffenen Wohnungen an der Albrecht-Dürer-Straße in Augenschein nahm. © MIETER-INITIATIVE NORTHEIM

Bereits seit mehreren Jahren gibt es Klagen von Mietern über Schimmelbefall durch Baumängel an Mehrfamilienhäusern in der Northeimer Südstadt.

Northeim – „Sollte nicht umgehend gehandelt werden, kann ein gesundheitliches Risiko nicht mehr ausgeschlossen werden. Daher bitte ich um Ihren tatkräftigen Einsatz.“

Mit diesem Appell endet ein Bericht, mit dem Tobias Diekmann aus Achim als Bausachverständiger sowohl den Landkreis Northeim als auch die Northeimer Stadtverwaltung bereits im Dezember des vergangenen Jahres über unzumutbare Wohnverhältnisse in der Northeimer Südstadt informiert hat.

Zuvor hatte er in Begleitung eines NDR-Fernseh-Teams auf Einladung der Mietergemeinschaft „Silver Wohnen Northeim“ insgesamt drei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an der Albrecht-Dürer- und Matthias-Grünewaldstraße begutachtet und war zu dem Ergebnis gekommen, dass angesichts der Schimmelpilzbelastung sofortiger Handlungsbedarf bestand – zumal in den Wohnungen lebende Kinder bereits unter Asthma litten.

„Passiert ist aber bislang nichts“, sagt Initiatorin Bärbel Swinfen. Sie war im Juli 2021 in eines der Mehrfamilienhäuser an der Albrecht-Dürer-Straße eingezogen und musste kurz darauf in ihrer angeblich frisch renovierten Wohnung Schimmelpilzbefall feststellen.

Bärbel Swinfen versucht seit 2021 ehrenamtlich den Mietern der von Schimmelbefall betroffenen Wohnungen zu helfen. © Niko Mönkemeyer

Bei Gesprächen mit Nachbarn habe sich dann schnell herausgestellt, dass auch viele andere Wohnungen betroffen waren, berichtet sie. Auf ihre Bitte an die Silver Wohnen Northeim GmbH aus Düsseldorf als Vermieterin und Eigentümerin der ehemaligen Neue-Heimat-Wohnblocks in der Northeimer Südstadt sowie der Mehrfamilienhäuser an der Tschaikowskystraße, etwas gegen den Schimmelpilzbefall zu unternehmen, habe es allerdings keine Reaktionen gegeben.

„Auch andere Mieter bekamen keine Antwort, sodass wir zunächst die Mietergemeinschaft Albrecht-Dürer-Straße gegründet haben, um gemeinsam handeln zu können“, blickt Swinfen zurück. Sie wohnt mittlerweile nicht mehr in der Wohnung, engagiert sich aber ehrenamtlich weiterhin für die insgesamt 45 betroffenen Familien die in Häusern an der Albrecht-Dürer-, der Matthias-Grünewald und der Teichstraße in der Northeimer Südstadt sowie an der Tschaikowsky-Straße am Sultmer wohnen.

Swinfen ist aufgrund einer Behinderung Frührentnerin, hat aber 15 Jahre lang als Notarfachangestellte gearbeitet. Daher kenne sie sich in der Materie einigermaßen aus und helfe den Betroffenen, wo es gehe, sagt sie.

„Als ich den Landkreis auf die Problematik aufmerksam gemacht habe, hat man mir gesagt, dass ich zunächst mal nachweisen müsste, dass von den festgestellten Schimmelpilzen eine Gefährdung ausgeht“, berichtet Swinfen. „Und vom Bauamt Northeim habe ich zu hören bekommen, dass man nur eingreifen könne, wenn Baumängel vorlägen.“

Swinfen wirft sowohl dem Landkreis als auch der Stadt Northeim vor, in dieser Angelegenheit untätig zu sein, und fordert beide auf, endlich zu handeln.

Northeims Bürgermeister, Simon Hartmann, weist diesen Vorwurf auf HNA-Anfrage zurück. Vielmehr habe die Stadt Northeim den Eigentümer der Wohnungen bereits seit einiger Zeit zum Handeln aufgefordert. Ende des vergangenen Jahres habe man mit dem Regionalgeschäftsführer der seinerzeit zuständigen Northeimer Wohnungsgesellschaft über die Schimmelprobleme in den Wohnungen gesprochen. Dabei seien die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zugesichert worden. Eine angekündigte Aufstellung aller geplanten Maßnahmen sei der Stadt Northeim aber nie zugesandt worden.

Nach dem Wechsel in der Verwaltung der Wohnung habe er im April dieses Jahres mit der Silver Wohnen Northeim GmbH schriftlich Kontakt aufgenommen, um einen Gesprächstermin zu diesem Thema zu vereinbaren, so Hartmann. „Hierauf gab es trotz mehrfacher telefonischer Nachfrage bislang keine Reaktion.“

Bärbel Swinfen sei regelmäßig über die Kontakte zur Gesellschaft informiert worden, betont Hartmann und weist darauf hin, dass es sich bei der Angelegenheit zunächst um „privatrechtliche Streitigkeiten“ handele. Konkrete Informationen, Schriftstücke oder Ähnliches seien der Stadtverwaltung bis heute seitens der Mieter-Initiative nicht vorgelegt worden.

Hartmann kündigt an, die Mieter-Initiative und den Landkreis Northeim zu einem Gespräch einzuladen, um die Möglichkeiten eines gemeinsamen Vorgehens auszuloten.

Der Landkreis Northeim bestätigte auf HNA-Anfrage, dass sich im Dezember 2022 ein Bausachverständiger bezüglich des Schimmelbefalls an die Gesundheitsdienste gewandt habe. Zum damaligen Zeitpunkt sei die Situation so eingeschätzt worden, dass eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen worden sei. Man habe den Mietern empfohlen, sich mit dem Vermieter in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.

Der Landkreis selbst könne etwaige Ansprüche nicht durchsetzen, da er nicht Mieter sei, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme weiter. Bereits seit 2015 miete man bei Silver Wohnen keine Wohnungen mehr an, um geflüchtete Menschen unterzubringen. Unabhängig davon hätten allerdings Leistungsbezieher und Asylbewerber dort selbst Wohnungen angemietet. In diesen Fällen zahle der Landkreis lediglich die Kosten für Unterkunft und Miete direkt an die Leistungsempfänger aus. (Niko Mönkemeyer)