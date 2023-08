Schrottauto steht seit Wochen rum

Von: Rosemarie Gerhardy

Teilen

Dieses Auto ist offensichtlich am Straßenrand entsorgt worden. Schon seit Wochen steht es bei Sudheim rum und verfällt immer mehr. Die Polizei hat es mit Absperrband umwickelt. © Hubert Jelinek

Seit vielen Wochen verfällt ein Auto am Straßenrand der Kreisstraße zwischen Sudheim und Levershausen. Das kritisierte Elke Tippe am HNA-Lesertelefon. Sie mache sich auch Sorgen, dass dort Betriebsstoffe auslaufen, inzwischen würden die Schäden am Auto immer größer werden.

Northeim – Die Polizeiinspektion Northeim berichtet auf HNA-Nachfrage, dass sie informiert sei und das Auto mit Absperrband versehen worden sei. Außerdem hätte man den Landkreis informiert, da man davon ausgegangen sei, dass Abfall seitens des Landkreises entsorgt werde.

Frage der Zuständigkeit

Doch der Landkreis sieht sich nicht in der Zuständigkeit. Er verweist auf die Stadt Northeim, weil Sudheim zum Stadtbereich gehören würde, heißt es auf HNA-Nachfrage.

Ermittlungen laufen

Die Stadtverwaltung Northeim erklärt, dass die Ermittlungen noch anhalten würden, weshalb man aktuell zu dem Auto keine Auskunft geben könne.

Sie erläutert auf HNA-Nachfrage das Prozedere, dass in einem solchen Fall vorgeschrieben sei. Das Verfahren sei langwierig und an Fristen gebunden: Bei abgestellten Fahrzeugen, die nicht zum öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind, kann durch die zuständige Behörde, das Fahrzeug im „gestreckten“ Verwaltungsverfahren aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt werden. Je nach Sachverhalt beginnt dieses Verfahren laut Stadtverwaltung mit einem Aufkleber, der den Eigentümer aufgefordert, das Fahrzeug innerhalb einer Frist von sieben Tagen zu entfernen. Wird dem nicht nachgekommen, folgt eine Entfernungsanordnung mit erneuter Fristsetzung und der Androhung einer Ersatzvornahme (Abschleppen und Sicherstellen). Im Rahmen des gestreckten Verfahrens ist hier eine Frist von einem Monat abzuwarten. Sofern das Fahrzeug entfernt und sichergestellt wurde, werde der Halter aufgefordert, es abzuholen. Wenn dem erneut nicht nachgekommen wird, wird der Wagen im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung oder Ähnlichem verwertet. Falls die Halter nicht sofort ersichtlich sind, müssen sie aufwendig ermittelt werden.

Ein verkürztes Verfahren sei der Sofortvollzug, der jedoch erst bei einer unmittelbaren oder konkreten Gefahr in Betracht gezogen werden könne, so die Stadtverwaltung.