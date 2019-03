Schuhwallhalle: Neubau soll in einem Jahr beginnen

Northeim. Ab der Saison 2021/22 soll der Neubau der Schuhwallhalle dem Northeimer HC als Spielstätte zur Verfügung stehen. Das geht aus einem neuerlichen Grundsatzbeschluss hervor, den der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend in Langenholtensen gefasst hat.

Wie Bürgermeister Simon Hartmann in der Satzung sagte, ist der neuerliche Beschluss, der den Baubeginn auf das nächste Jahr festlegt, notwendig, um die Anforderungen des Deutschen Handballbundes zu erfüllen. Dieser habe für den Spielbetrieb für die kommende Saison 2019/20 dem NHC mit Blick auf den Hallenneubau bereits eine Ausnahmegenehmigung erteilt, weiter seine Drittligaspiele in der Schuhwallhalle austragen zu können.

Für die Saison 2020/21 hofft man noch, so Hartmann, auf eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung, hat aber bereits die Zusage von Landrätin Astrid Klinkert-Kittel, für die Punktspiele des NHC in die BBS-Halle an der Sudheimer Straße ausweichen zu können. Diese erfüllt im Gegensatz zur Schuhwallhalle die vom DHB gestellten Größenanforderungen. In der Schuhwallhalle ist zu wenig Platz hinter den beiden Toren.

Der Grundsatzbeschluss zur Schuhwallhalle fiel gegen die Stimmen der FDP-Fraktion und des grünen Ratsherrn Hans Harer.

FDP-Fraktionschef Eckhard Ilsemann betonte zur Begründung der Ablehnung, auch die Liberalen seien für den Hallenneubau. Die Ablehnung richte sich allein gegen das Vorgehen der Stadt bei den Planzungen. Statt für den Hallenneubau eigens einen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen, wäre es leichter, kostengünstiger, planungsrechtlich unproblematischer und damit weniger zeitaufwendig auf Basis des Paragrafen 34 des Niedersächsischen Baugesetzbuches den Hallenbau als Lückenbebauung zu betreiben.

Außerdem kritisierte er das seit dieser Wochen vorliegende Bodengutachten über das ehemalige Realschul-Gelände als zu grob. Auf dieser Basis könne keiner der Architekten, die an dem von der Stadt ausgelobten Wettbewerb teilnehmen, eine belastbare Angabe machen, was die Gründung des Gebäudes kostet. Darüber hinaus mahnte Ilsemann auch noch Lärm- und Artenschutzgutachten an.

Diese sowie ein Verkehrsgutachten würden parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans für das Hallen-Areal erarbeitet, hielt Stadtbaurat Lars Bredemeier entgegen. Er wies auch die übrige Kritik zurück.

Hans Harer begründete seine Ablehnung des Beschlusses damit, dass ein Hallenbau in dieser Größe nur wegen der Anforderungen des Handballbundes notwendig sei. Angesichts der sonstigen Aufgaben, vor der die Stadt stehe, sei der Hallenneubau zu kostspielig.

Der Grüne schlug stattdessen vor, der Landkreis solle eine neue Schulsporthalle für die Oberschule bauen und der NHC seine Spiele dauerhaft in der BBS-Halle austragen. Gegebenenfalls könne sich die Stadt dann an den Kosten für notwendige Vergrößerungen von Funktionsräumen in der BBS-Halle beteiligen.

Dem hielt SPD-Fraktionsvorsitzender Berthold Ernst entgegen, Northeim brauche eine Sporthalle mit Tribüne nicht nur für die Handballer. Er erinnerte dabei auch an das Jugendfußballturnier, dass jedes Jahr in der Schuhwallhalle ausgetragen wird. „Wir bauen für die nächsten 30, 40 Jahre“, betonte er.