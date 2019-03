8000 Euro Schaden

Schwindelanfall: Mann prallt mit Auto in Northeim gegen Leitplanke

Eine leicht verletzte Person und 8000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 22.50 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 572 auf die Bundesstraße 3 in Northeim ereignete.