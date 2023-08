Ende der Großbaustellen: Seesener Landstraße ab Freitag wieder frei

Von: Kathrin Plikat

Die Nordfahrspur der Einbecker Landstraße in Northeim (B241) ist gesperrt. Die Abfräsarbeiten sind gerade beendet. Jetzt startet die Asphaltierung. © Christian Vogelbein

Gute Nachrichten: Am Freitag wird mit dem Bauabschnitt Seesener Landstraße das letzte Teilstück der seit fast einem Jahr laufenden Großbaustelle in Northeim freigegeben.

Northeim - Damit haben monatelange Sperrungen und Umleitungen in Northeim ein Ende. Seit Herbst 2022 wurde laut Pressemitteilung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim zusammen mit der Stadt Northeim und deren Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Arbeiten am Konrad-Adenauer-Damm, an der Einbecker Landstraße, der Seesener Landstraße und der Braunschweiger Straße in Richtung Langenholtensen gebaut.

Vor allem während der Bauarbeiten am Konrad-Adenauer-Damm war es immer wieder zu Verzögerungen gekommen.

Es wurden jedoch nicht nur Fahrbahnen gebaut, sondern auch Fuß- und Radwege, Bushaltestellen sowie Hausanschlüsse, so die Behörde weiter. (kat)