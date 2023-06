Seldewasser für die Northeimer Wallteiche: Ratsherren kritisieren Gutachten

Von: Niko Mönkemeyer

Eckhard Ilsemann will‘s wissen und misst selbst nach, wie viel Wasser in den Lohgraben fließt. © Niko Mönkemeyer

Sind bei der Erstellung der Machbarkeitsstudie für die geplante Einleitung von Frischwasser aus der Seldequelle in die Northeimer Wallteiche Fehler gemacht worden?

Northeim – Diese Frage beschäftigt derzeit die beiden Northeimer Ratsherren Hans Harer (Grüne) und Eckhard Ilsemann (FDP), nachdem der Northeimer Rat bereits in seiner April-Sitzung entgegen der Empfehlung der Stadtverwaltung entschieden hatte, an den Plänen für die Umleitung der Selde festzuhalten und beim Fördermittelgeber eine Fristverlängerung zu beantragen (wir berichteten).

Harer und Ilsemann monieren zum Beispiel, dass aus dem Gutachten nicht hervorgehe, wo und wann die für eine Versorgung der Teiche zur Verfügung stehenden Wassermengen ermittelt wurden. Sie vermuten, dass die Messung direkt an der Quelle vorgenommen wurde und somit das zusätzliche Wasser, das aus Richtung Gesundbrunnen in die Selde fließt, nicht mit einberechnet worden sei.

Stefan David vom Ingenieurbüro Rinne & Partner bestätigte diese Vermutung in einem Gespräch mit der HNA, an dem auch Northeims Bürgermeister Simon Hartmann und Tiefbauamtsleiter Thomas Hunold teilnahmen. David betonte aber, dass man absichtlich so vorgegangen sei. „Wir haben im Spätsommer bei extremer Trockenheit gemessen, als aus Richtung der Schwefelteiche überhaupt kein Wasser in Richtung Selde geflossen ist, weil wir natürlich wissen wollten, ob auch dann das Wasser noch ausreicht“, erklärte er.

An der Kaskade, von wo aus die Selde zunächst in den Lohgraben und dann in die Rhume fließt, hat man nach seinen Worten auf eine Messung verzichtet, weil zu diesem Zeitpunkt das parallel zur Bundesstraße 241 laufende Bachbett an mehreren Stellen durch Wildschweine beschädigt gewesen sei.

Die im Gutachten angegebene zur Verfügung stehende Wassermenge von 40 Kubikmetern pro Tag ist für die beiden Northeimer Ratsherren nicht nachvollziehbar. Ilsemann hatte im Bereich der Kaskade selbst Messungen vorgenommen und war dabei auf 130 Kubikmeter pro Tag gekommen. Nach seinen Berechnungen wäre ein kompletter Austausch des Wassers in den Wallteichen innerhalb von 15 Tagen möglich, während im Gutachten eine Frist von 50 Tagen angegeben wurde. David räumte hierzu ein, dass 130 Kubikmeter zwar wohl durchaus realistisch seien, aber eben nicht das ganze Jahr über zur Verfügung stünden – insbesondere nicht bei extremer Trockenheit.

Ilsemann sieht außerdem entgegen des Gutachtens durchaus die Möglichkeit durch das Einleiten der Selde eine Temperatursenkung in den Wallteichen erreichen zu können. Nach seiner Einschätzung würde sich das Wasser in der geplanten Rohrleitung abkühlen und insbesondere im Sommer, wenn bei großer Hitze ein Umkippen der Teiche drohe, eine kühlende Wirkung haben. Das schätzt David ganz anders ein. Aus seiner Sicht wäre das Einleiten von kaltem Wasser aus dem Trinkwassernetz viel effektiver.

Hauptknackpunkt für die geplante Einleitung der Selde in die Wallteiche ist aus Sicht der Northeimer Stadtverwaltung ein sogenannter Planfeststellungsbeschluss des Landkreises Northeim aus dem Jahr 1986, in dem genau dieses rückgängig gemacht wurde. Mit der damaligen Aufhebung der Selde als sogenanntes Gewässer 3. Ordnung vom Seldeweg (Höhe Lohgraben) bis zum Tourlaviller Wall wurde damals festgelegt, dass künftig kein Seldewasser mehr in die Stadt fließen darf und die Wallteiche künftig mit Grundwasser gespeist werden sollten.

Der Beschluss enthält dazu mehrer Auflagen – zum Beispiel den Bau eines sogenannten Schluckbrunnens, der Oberflächenwasser aus der städtischen Regenwasserkanalisation dem Grundwasser zuführen sollte. Ob dieser Brunnen aber jemals gebaut wurde, ist laut Ratsherr Harer zumindest zweifelhaft, und Unterlagen dazu seien seltsamerweise nicht mehr auffindbar.

Eine weitere, den Northeimer Lohgraben betreffende Auflage von damals wurde hingegen ganz offensichtlich in den vergangenen Jahrzehnten nicht erfüllt: nämlich der Umbau des Lohgrabens, durch den von da an die Selde in Richtung Rhume floss, zu einem natürlichen Bachlauf. Demnach sollte der Graben künftig nicht mehr geradlinig verlaufen, sondern durch die damals noch in Planung befindliche Kleingartenanlage mäandern.

Die Tatsache, dass dieser Umbau nie erfolgte, könnte bei der aktuellen Diskussion vielleicht noch eine Rolle spielen, denn laut Bürgermeister Simon Hartmann soll es demnächst ein Treffen mit Vertretern des Landkreises Northeim an der Kaskade geben, um beurteilen zu können, inwieweit eine Reduzierung des Abflusses der Selde in den Lohgraben und die Umleitung des Wassers in Richtung Wallteiche wasserrechtlich möglich sei. Der Lohgraben, so betonte Gutachter David, werde derzeit als Gewässer 3. Ordnung betrachtet und genieße einen gewissen Schutz, auch wenn das aus Sicht vieler Nichtfachleute nicht nachvollziehbar sei.

Hartmann und David sehen nur in einem neuen Planfeststellungsbeschluss eine Möglichkeit, das Projekt zu realisieren. Ein solches Verfahren sei allerdings ziemlich langfristig und beinhalte eine umfangreiche Überprüfung des Lohgrabens hinsichtlich seiner Bedeutung für die Natur, betonte David.

Derzeit sei man dabei, Argumente für die Realisierung des Projektes zu sammeln, die der Fördermittelgeber für eine Verlängerung der Frist verlange, so Hartmann. Er kündigte an, dass der Antrag auf Fristverlängerung rechtzeitig bis zum Stichtag 30. Juni verschickt wird. (Niko Mönkemeyer)