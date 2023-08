„Sex haben“: Mann zeigt Messer und spricht Mädchen in Northeim an

Von: Kathrin Plikat

Die Polizei Northeim sucht nach einem Mann, der am Samstagabend ein Mädchen in Northeim angesprochen und dabei ein Messer gezeigt haben soll (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Mit einem Klappmesser in der Hand und den Worten „Sex haben“ soll ein noch unbekannter Mann am Samstag gegen 22.45 Uhr am Münster in Northeim ein Mädchen angesprochen haben.

Northeim - Laut Polizei war der Unbekannte jedoch in Richtung Breite Straße davon gegangen, nachdem er drei Frauen auf einer Sitzbank in der Nähe bemerkt hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief allerdings erfolglos, so die Polizei am Montag.

Als die Beamten am Münsterplatz eintrafen, waren auch die drei Frauen nicht mehr vor Ort. Sie werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden. Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt, hatte graue Haare und war mit einer blauen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Hinweise an die Polizei, Tel. 05551/700 50. (kat)