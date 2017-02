Siebenjährige steigt bei Gittelde zu Unbekanntem ins Auto

Bad Grund. Das Mädchen vertraute sich im Anschluss seinen Eltern an und soll nach Angaben der Polizei Osterode nicht verletzt worden sein. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Osterode ermittelt in einem mysteriösen Fall, der sich am Samstag nahe Teichhütte, einem Ortsteil von Bad Grund, zugetragen hat: Dort war ein siebenjähriges Mädchen zwischen 14 und 14.45 Uhr auf dem Weg zwischen Gittelde und Teichhütte in das Auto eines mutmaßlich Fremden gestiegen.

Der Fahrer war mit dem Kind auf einen Firmenparkplatz der Firma Obermann an der Straße Im Kampe gefahren. Wenig später ließ der unbekannte Fahrer das Kind an einer Bushaltestelle wieder aussteigen, ergaben die Ermittlungen der Polizei.

Das Mädchen vertraute sich Zuhausen seinen Eltern an, die die Polizei einschalteten.

Was in dem Auto geschehen ist, sei noch nicht eindeutig klar, allerdings hätten die bisherigen Erkenntnisse ergeben, so ein Polizeisprecher am Dienstag, dass dem Kind nichts passiert sei: „Das Mädchen wurde nicht verletzt oder ähnliches“.

Jetzt sucht die Polizei Osterode Zeugen für den Vorfall, der sich Samstag zwischen 14 und 14.45 Uhr ereignet hat.

Wem ein silberfarbener Kleinwagen, vermutlich der Marke Opel, in Teichhütte, Gittelde oder Eisdorf aufgefallen ist oder sogar gesehen hat, dass das Kind in das Auto gestiegen ist, sollte sich dringend bei der Polizei melden.

Der Fahrer des Wagens soll etwa 50 Jahre alt und klein sein, eine Glatze und einen deutlichen Bauchansatz haben.

Ein Polizeisprecher ergänzte, dass es bereits einen Hinweis aus der Bevölkerung gegeben habe, dem müsse jetzt nachgegangen werden.

Kontakt: Polizei Osterode, Tel. 05522 / 5080