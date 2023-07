Sonnige Grüße an Patienten der Northeimer Helios-Klinik

Von: Axel Gödecke

Gruß-Aktion der Landwirte Christian Sonne aus Sudheim (links) und Christian Eggers aus Lagershausen. Sie legten ein Sonnenblumenfeld unterhalb der Helios-Klinik Northeim an und verbinden damit einen Genesungsgruß an die Patienten im Krankenhaus. © Axel Gödecke

Eine sonnige Gute-Laune-Aktion haben die beiden Landwirte Christian Sonne aus Sudheim und Christian Eggers aus Lagershausen einfallen lassen.

Northeim – Die miteinander kooperierenden Jungunternehmer, die untereinander Erfahrungen austauschen und sich mit Maschinen gegenseitig aushelfen, haben auf einem ein Hektar großen Acker gleich unterhalb der Northeimer Helios-Albert-Schweitzer-Klinik ein Sonnenblumenfeld angelegt. Das steht jetzt in voller Blüte und am oberen Ackerrand und damit von den Fenstern des Krankenhauses aus gut sichtbar auch ein Transparent mit einem sonnigen Genesungsgruß an die Patienten.

Die beiden Landwirte wollen dabei nicht nur die Patienten aufheitern, sondern gleichzeitig auch für die Landwirtschaft ein Stück positive Öffentlichkeitsarbeit betreiben.

Die Sonnenblume als Ackerfrucht für die Ölproduktion haben beide für sich schon im vorigen Jahr entdeckt und haben auf ihren jeweiligen Feldern insgesamt auf sechs Hektar Fläche Sonnenblumen angebaut. Mit dem Ergebnis sind beide hoch zufrieden. Jetzt tragen sich die beiden Landwirte außerdem sogar mit Gedanken, sich gemeinsam eine kleine Ölmühle anzuschaffen und damit aus den geernteten Sonnenblumenkernen ein eigenes Speiseöl zu produzieren, das sie dann direkt vermarkten wollen.

Das fast zwei Monate lang in Blüte stehenden Sonnenblumen seien nicht nur ein Hingucker, der gute Laune mache, sondern die Sonnenblume sei auch gut trockenresistent und zudem ein „wahres Fest für Bienen und andere Insekten“, sagt Christian Sonne.

Nach der Aufstellung des Grußtransparents am Feldrand überraschten Sommer und Eggers auch noch einige Patienten und das Klinikpersonal mit einigen gepflückten Sonnenblumen-Exemplaren. (Von Axel Gödecke)