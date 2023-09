Sanierung der Bundesstraße 3: Sorge um den Schulbusverkehr

Von: Hans-Peter Niesen

Die Bundesstraße 3 am Ortseingang von Hohnstedt. Drei Monate sollen die Bauarbeiten an der Bundesstraße dauern. © Hans-Peter Niesen

Die größte Sorge der Hohnstedter Bürger während der dreimonatigen Erneuerung der Bundesstraße 3 ist die Gewährleistung des pünktlichen Schulbusverkehrs.

Hohnstedt – Das wurde in der jüngsten Sitzung des Ortsrats in der proppenvollen Gymnastikhalle deutlich. Über 120 Bürgerinnen und Bürger wollten wissen, was sie ab Beginn der Bauarbeiten am kommenden Montag, 18. September, erwartet und mit welchen Beeinträchtigungen sie zu rechnen haben.

Vertreter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim, der Bauunternehmen und des Öffentlichen Personennahverkehrs gaben Auskunft.

Wie bereits berichtet, wird der überörtliche Verkehr während der Bauphase großräumig umgeleitet. Wichtigste Strecke ist dabei die Verbindung von Einbeck über Immensen, Drüber, Stockheim und Hollenstedt nach Northeim und zurück.

Doch ebenso müssen die Belange der Bevölkerung in Hohnstedt berücksichtigt werden, wenn ihre komplette Ortsdurchfahrt im Verlauf der Bundesstraße 3 bis zur großen Kreuzung von Edesheim erneuert wird. Offiziell ist der 20. Dezember als Ende der Baumaßnahme angepeilt, sagte ein Vertreter der Baufirma Eurovia. Nach Möglichkeit soll aber der allergrößte Teil der Bauarbeiten schon bis Ende November erfolgt sein.

Ermöglicht werden soll dies durch die Zusammenfassung des innerörtlichen Ausbaus zwischen der Abzweigung nach Ahlshausen und dem Ausbau der freien Strecke zwischen Hohnstedt und Edesheim. Der Radweg an der B 3 soll in dieser Zeit befahrbar sein. An zwei Tagen müssen die Anlieger der Fichtenstraße und Jasminstraße außerhalb ihrer Grundstücke parken, weil dann ihre Straßen wegen der Arbeiten nicht angefahren werden können.

Es sei gewährleistet, dass während der gesamten Bauphase die Einwohner Hohnstedts ihren Ort entweder Richtung Einbeck oder Northeim verlassen beziehungsweise anfahren können. Über aktuelle Beeinträchtigungen werde mit Handzetteln informiert, hieß es am Montag weiter.

Große Sorge haben Eltern, dass insbesondere die Grundschule am Sultmer während der Bauphase nicht pünktlich erreicht werden könnte. Beim Ausbau der Einbecker Landstraße in Northeim sei dies bereits der Fall gewesen. „Es geht nicht, dass die Schüler regelmäßig die erste Stunde versäumen“, sagte ein Vater.

Volles Haus: Rund 120 Bürger wollten wissen, mit welchen Beeinträchtigungen sie während der Erneuerung des Bundesstraße 3 rechnen müssen. © Hans-Peter Niesen

Der Vertreter der zuständigen Ilmebahn, Jürgen Behrens, sicherte zu, dass die Beeinträchtigungen im Schulbusverkehr so gering wie möglich gehalten werden sollen. In der Phase zwischen dem 18. September und 13. Oktober werde es aber nach dem jetzigen Fahrplan eventuell zu Verspätungen kommen. Gefahren werde zwischen Hohnstedt und Edesheim über die Ahlshäuser Straße, die Draustraße und den Gemeindeverbindungsweg nach Edesheim. In Hohnstedt wird die Haltestelle Fichtenstraße nicht angefahren, in Edesheim die Haltestelle Hinterdorfstraße nur in Richtung Einbeck.

In der zweiten Bauphase vom 14. bis 30. Oktober wird es keinen durchgehenden Verkehr geben. Vogelbeck wird als Ringfahrt von Einbeck aus bedient, ebenso Edesheim und Hohnstedt von Northeim aus. Es soll versucht werden, den Fahrplan aufrecht zu erhalten. Dies sei aber von der Verfügbarkeit eines Busses auf jeder Seite abhängig.

In Hohnstedt wird es eine Ersatzhaltestelle in der Ahlshäuser Straße oder Hannoverschen Straße geben. Die Haltestelle Martinigasse wird nicht bedient. In Edesheim wird die Haltestelle Friedhof nur in Fahrtrichtung Ort angefahren.

Vom 1. November an wird es einen Baustellenfahrplan geben. Der durchgehende Schülerverkehr zwischen Northeim und Einbeck soll durch Umsteigemöglichkeiten im Bereich Ahlshäuser Straße/Alte Straße in Hohnstedt ermöglicht werden. Zwischen Northeim und Edesheim wird es einen Ringverkehr geben, ebenso von und nach Einbeck. Sichergestellt werden sollen die Schulanfangs- beziehungsweise -schlusszeiten 8 Uhr, 13 Uhr und 15.30 Uhr.