Spaß und Abenteuer in der Zeltstadt

Von: Kathrin Plikat

Gruppenfoto in der Zeltstadt: Noch bis zum 23. Juli findet in Schwangau im Allgäu die Ferienfreizeit für 95 Kinder und Jugendliche und ihre Betreuer aus dem Kreis Northeim statt. © in der Zeltstadt: Noch bis zum 23. Juli findet in Schwangau im Allgäu die Ferienfreizeit für 95 Kinder und Jugendliche und ihre Betreuer aus dem Kreis Northeim statt. Foto: Verein Ferienfreizeit Schwangau

Endlich wieder Spaß, Abenteuer und jede Menge Sonnenschein: Aktuell findet auf dem großen Zeltplatz in Schwangau im Allgäu wieder eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Northeim statt. Veranstalter ist der Verein Ferienfreizeit Schwangau aus Dassel.

Northeim – Die 95 Teilnehmer und 19 Betreuer freuen sich laut Pressemitteilung auf zwei Wochen voller Abenteuer und unvergesslicher Erlebnisse: Noch bis zum 23. Juli genießen die Kinder und Jugendlichen viele Aktivitäten und werden von einem engagierten Team betreut.

Eine echte Besonderheit: An der Spitze des Küchenteams steht in diesem Jahr mit dem 81-jährigen Manfred Husemann ein wahres Zeltlager-Urgestein: Bereits zum 21. Mal hat er die Leitung des Küchenteams inne, so der Verein weiter.

Allerdings begleite Husemann das Team nur während der Aufbauzeit, bevor er von einem erfahrenen Koch der Bundeswehr abgelöst wird. Marius Aue vom Verein sagt: „Manfred Husemanns langjährige Erfahrung und sein Engagement sind von unschätzbarem Wert für die reibungslose Organisation der Freizeit.“

Ein 13-köpfiges Aufbauteam hatte zuvor rechtzeitig dafür gesorgt, dass die Kinder und Jugendlichen problemlos in ihre Zeltstadt einziehen können und insgesamt 17 Großzelte aufgebaut.

Die An- und Abreise nach Schwangau wurde laut Mitteilung durch das Busunternehmen Kößler aus Füssen/Allgäu organisiert. Die mehrstündige Busfahrt bot den Teilnehmern die Gelegenheit, erste freundschaftliche Kontakte zu knüpfen.

Geplant sind unter anderem Ausflüge zum Fußballstadion Allianz-Arena in München, ins Legoland und zum Skyline Park. Außerdem werden verschiedene Turniere veranstaltet, darunter Fußball, Spikeball und Tischtennis. Weiter wird bei mehreren Ausflügen die schöne Umgebung Schwangaus erkundet, heißt es weiter.

Der Verein betont, dass die Ferienfreizeit im Allgäu ohne finanzielle und materielle Unterstützung nicht möglich gewesen sei.

Dabei nennt der Verein die VTR Nutzfahrzeug GmbH aus Naensen, den Landkreis Northeim, den Fruchtsafthersteller Beckers Bester in Lütgenrode, den Fruchthof Northeim, den Netto-Markt Markoldendorf und das Autohaus Kerkau aus Einbeck als Hauptsponsoren.