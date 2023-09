Von: Olaf Weiss

Die SPD hält an den Plänen für die Umgestaltung des Northeimer Münsterplatzes fest. Sowohl der Vorstand des SPD-Ortsvereins als auch die SPD-Ratsfraktion haben sich in ihren jüngsten Sitzungen dafür ausgesprochen, teilten die Sozialdemokraten mit. Die Entscheidungen seien einstimmig beziehungsweise bei einer Gegenstimme gefallen.

Die SPD sei optimistisch, dass sich die Mehrheit der Northeimer bei einem Bürgerentscheid für die Neugestaltung des Münsterplatzes aussprechen werde. „Dafür werden wir uns als SPD in den nächsten Wochen und Monaten bis zu einem möglichen Bürgerentscheid einsetzen“, sagte der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Sebastian Penno. Er sei sich sicher, dass dies auch die anderen demokratischen Parteien und Fraktionen in Northeim tun werden.

Folgende Argumente sprechen für die SPD für die Umgestaltung:

Stadtrat berät über Bürgerentscheid

In Sachen Münsterplatz kommt der Northeimer Stadtrat am Mittwoch, 20. September, zu einer öffentlichen Sondersitzung zusammen. Sie beginnt um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Langenholtensen.



Nachdem eine Bürgerinitiative im August angekündigt hatte, ein Bürgerbegehren zu starten, um einen Bürgerentscheid zum Thema Umgestaltung des Münsterplatzes durchzusetzen, soll es darum gehen, ob der Rat ohne vorheriges Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid beschließt. Das kann er laut des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (Paragraf 33) tun. Voraussetzung ist, dass zwei Drittel des Rates dafür stimmen.



Das gilt als sehr wahrscheinlich. Denn aus den Reihen des Rates ist zu hören, dass sich die Fraktionen auf dieses Vorgehen verständigt haben. Denn es zweifelt niemand daran, dass bei einem Bürgerbegehren die erforderliche Anzahl von Unterschriften zusammenkommt (zehn Prozent der bei Kommunalwahlen Wahlberechtigten, rund 2300 Stimmen), um einen Bürgerentscheid durchzusetzen. Dieser könnte dann aber deutlich früher stattfinden als bei einem vorausgehenden Bürgerbegehren, weil die Frist (sechs Monate) zum Einsammeln der Unterschriften nicht abgewartet werden muss. Wie schnell ein Bürgerentscheid nach einem entsprechenden Ratsbeschluss stattfinden kann, ist noch offen. In jedem Fall bedarf es einiger Vorbereitungen, da ein Bürgerentscheid wie eine Wahl an einem Sonntag von 9 bis 18 Uhr ablaufen muss (Briefwahl ist möglich). Es müssen unter anderem Wahlbenachrichtigungen verschickt, Wahlräume eingerichtet und Wahlhelfer gefunden werden.



Weiterer Tagesordnungspunkt ist der Beschluss darüber, ob die Stadt das ehemalige Tragkraftspritzenfahrzeug der Ortsfeuerwehr Imbshausen an die ukrainische Stadt Nadwirna verschenken soll. Auch um Umbesetzungen von Ratsausschüssen soll es gehen. Zu Beginn der Sitzung ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen. ows