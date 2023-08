Verzögerung: Sperrung der Kreisstraße zwischen Edesheim und Wiebrechtshausen doch bis zum 21. August

Von: Kathrin Plikat

Noch wird gebaut: Am 21. August wird die Kreisstraße zwischen Edesheim und Wiebrechtshausen wieder freigegeben, so Via Niedersachsen (Symbolbild). © Konstantin Mennecke

Die Freigabe der gesperrten Kreisstraße zwischen Edesheim und Wiebrechtshausen verzögert sich noch einmal.

Edesheim - Laut Via Niedersachsen wird die Strecke nun am Montag, 21. August, wieder für den Verkehr freigegeben. Die Kreisstraße ist seit dem Frühjahr 2022 voll gesperrt.

Ursprünglich war die Aufhebung der Vollsperrung schon für Montag, 14. August, vorgesehen. Wie Via Niedersachsen weiter mitteilte, sei es durch den Starkregen in den vergangenen zwei Wochen zu Bauverzögerungen an der Autobahnbrücke gekommen, zudem habe die Baufirma mitgeteilt, dass es dort aktuell einen sehr hohen Krankenstand gebe. (kat)