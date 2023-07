Bundesstraße 241 wegen Autobahnausbau fünf Wochen dicht

Via Niedersachsen: „Sperrung ist alternativlos“

+ © Olaf Weiss Hier gibt es demnächst kein Durchkommen: Zwischen der Autobahnanschlussstelle Northeim-West in Richtung Hannover (im Vordergrund) und der Auf- und Abfahrt in Richtung Kassel (hinter der Brücke) wird die Bundesstra0e 241 gesperrt. © Olaf Weiss

Die Bundesstraße 241 wird an der Autobahnanschlussstelle Northeim-West für fünf Wochen, vom 10. Juli bis 11. August, komplett gesperrt. Einher geht eine Sperrung der Auffahrt auf die Autobahn in Richtung Hannover sowie die Abfahrt aus Richtung Kassel, teilt das mit dem Autobahnausbau beauftragte Unternehmen Via Niedersachsen mit.

Northeim – In der Zeit würden letzte Arbeiten an den Auffahrten vorgenommen. Zudem sei für Kanal- und Straßenbauarbeiten die Vollsperrung der Bundesstraße erforderlich. Ursprünglich sei die Baumaßnahme schon für Mai geplant gewesen, so Steffen Schütz, Pressesprecher von Via Niedersachsen. In Abstimmung mit dem Verkehrsamt Northeim sei der Termin in die Sommerferien verschoben worden, um die Beeinträchtigung für die Schulbuslinien zu minimieren.

Die Sperrung sei aber wegen technischer Gründe und aus Sicht der Arbeitssicherheit alternativlos, so Schütz. Dies bestätigt auch die Stadt Northeim, in deren Zuständigkeit die verkehrsbehördliche Anordnung fällt. Es müssten bei den Bauarbeiten die gesetzlichen Anforderungen beachtet werden, dazu gehörten auch die „Technischen Regeln für Arbeitsstätten“. Diese regelten die Sicherheit und den freien Bewegungsraum von Beschäftigten auf Baustellen hin zum fließenden Verkehr, so die Stadt Northeim. Die verbleibende Fahrbahnrestbreite erfordere daher eine Vollsperrung der Straße, um die Arbeiter, aber auch eventuelle Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

Die Belastung der Bürger habe man dabei im Blick, erklärt die Stadt. Aktuell befinde sich der Antrag von Via Niedersachsen zur Sperrung noch im Anhörungs- und Beteiligungsverfahren. Das heißt, es werden vom Landkreis Northeim die zuständigen Stellen für Planung und Sicherstellung des Rettungsdienstes und der Feuerwehren beteiligt und spezielle örtliche Gegebenheiten berücksichtigt.

Auch die Stadt Moringen hat sich in diesem Verfahren schon geäußert und wird laut Bauamtsleiter Claus Stumpe insbesondere auf die Einhaltung der Hilfsfristen für Feuerwehr und Rettungsdienst drängen. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim werde laut Schütz ebenfalls eingebunden. Die Baumaßnahmen erfolgten in einer koordinierten Abstimmung, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. (Rosemarie Gerhardy)