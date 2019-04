Sperrungen durch Baustellen in Northeim: Busse fahren wie geplant

Northeim – Die ab Samstag und Montag geltenden Straßensperrungen wegen Bauarbeiten am Sollingtor-Kreisel und auf der Kreuzung Göttinger Straße sorgen nicht für Einschränkungen beim Busverkehr.

Das hat Horst Weihrauch, Chef des Northeimer Busunternehmens Weihrauch-Uhlendorff, auf Anfrage mitgeteilt.

„Die Abfahrtzeiten der Busse werden sich um höchstens zwei oder drei Minuten verschieben, außerdem verlegen wir die Haltestelle Katasteramt an die Teichstraße in Höhe der Polizei“, so Weihrauch.

Für die Fahrten in Richtung Höckelheim/Hillerse und zurück dürfen die Busfahrer mit einer Sondergenehmigung Wirtschaftswege nutzen.

Diese dürfen laut Verkehrsexperte Peter Schliep von der Northeimer Polizei auch von Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befahren werden. „Alle anderen müssen die Umleitungen nutzen. Das werden wir auch kontrollieren“, so Schliep. Die Umleitungsstrecke führt über Höckelheim/Hollenstedt nach Northeim. In Höhe der Autobahnbrücke wird der Verkehr per Ampel geregelt.

Zur Baustelle Göttinger Straße betont Schliep, dass der Verkehr jeweils einspurig in beide Richtungen laufen soll. Und: Aus der Innenstadt geht es ab Teichstraße nicht mehr weiter, Verkehrsteilnehmer müssen dann nach links über die Teichstraße oder nach rechts über die dann geöffnete Gardekürassierstraße abfahren.