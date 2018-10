Spitzenreiter SSV Nörten dominiert das Derby gegen SVG Einbeck

Nörten-Hardenberg. Der SSV Nörten-Hardenberg gegen die SVG Einbeck – das unterhaltsame Kreisderby in der Fußball-Kreisliga hätte durchaus eine größere Zuschauerkulisse verdient gehabt als die 130 Besucher an der Bünte. Dabei gewannen die Gastgeber mit 3:1 (1:0) und bauten gleichzeitig die Tabellenführung aus.

Bevor ein Strafstoß die Führung für den SSV ergab, hatten Duymelinck und Grube zwei Hochkaräter liegen lassen. Diese Fahrlässigkeit war der einzige Kritikpunkt von SSV-Trainer Jan Diederich: „Wir haben phasenweise guten Fußball gespielt, aber hatten auch Minuten, wo es nicht so lief. Am Ende war es eine klare Sache beim Chancenverhältnis von 10:3.“ Hätte nicht SSV-Keeper Hillemann einen Schuss von Pape (38.) reaktionsschnell um den Pfosten gelenkt, so hätte das zwischenzeitliche 1:1 den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt auf den Kopf gestellt.

Nach der Pause machte dann Torjäger Lucas Duymelinck mit einem Doppelschlag schnell alles klar, wenngleich die verbissen kämpfenden Einbecker auch in der Folge nicht aufsteckten. Wer allerdings nach dem 3:0 weitere Treffer der Schwarz-Gelben erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Wie in den Partien zuvor ließ die Chancenauswertung viele Wünsche offen. „Meine Mannschaft hat sich gut geschlagen“, wollte SVG-Trainer Rüdiger Schulz seinen Spielern keinen Vorwurf machen (osx)