Sporthallenbau in Northeim: Stadt plant zweckmäßig und bescheiden

Soll wahrscheinlich abgerissen werden: Die alte Schuwallhalle in Northeim.

Northeim. Bereits am 21. März kommenden Jahres soll der Northeimer Stadtrat die von der Stadt selbst erstellte Planung für den Neubau der Schuhwall-Sporthalle verabschieden.

Diesen Zeitplan gab jetzt der Northeimer Verwaltungsausschuss (VA) der Verwaltung vor. Bis dahin soll auch die Finanzierung stehen.

Zuvor, berichtete Bürgermeister Simon Hartmann aus der VA-Sitzung, soll die Planung allerdings mehrere Wochen im neuen Bürgerbüro der Stadt im Münsterzentrum der Einwohnerschaft anschaulich präsentiert werden, in einer 3-D-Animation und mit Modell. Dies soll schon ab Anfang Februar passieren. Hartmann: „Wir wollen eine Meinungserkundung über die Planung einholen.“ Dies könne über Zettel in einem Briefkasten im Bürgerbüro oder auch per E-Mail hinterher passieren.

Hartmann stellte zugleich klar, dass „Zweckmäßigkeit und Bescheidenheit“ die Planung bestimmen sollen. Darauf werde er persönlich achten. Ob dann alle Annehmlichkeiten der bisherigen Grobplanung mit einem Investitionsvolumen von zwölf Millionen Euro, wie zum Beispiel VIP-Lounge und Restaurant, noch enthalten sein werden, ließ der Verwaltungschef offen, gab aber den Hinweis, dass es in der Göttinger S-Arena auch keine aufwendige Gastronomie gebe. Es solle ein „zweckmäßiges Gebäude für den Schul- und Vereinssport“ werden, darauf werde auch der Landkreis Wert legen, von dem man trotzdem etwas mehr als die bisher zugesagten drei Millionen Euro Baukostenzuschuss erhoffe.

Das Stadtbauamt werde ein eigenes Konzept für die Halle entwickeln, ergänzte Bauamtsleiter Lars Bredemeier, man werde aber einen „mitplanenden Generalunternehmer“ hinzuziehen. Die Ausschreibung des Projekts, für das es bislang noch keine Zuschusszusage aus dem Bundesförderprogramm Sporthallenbau gebe, müsse europaweit erfolgen. Die Stadt hoffe, noch 2019 mit dem Bau starten zu können.