SSV Nörten im Bezirksliga-Derby gegen SVG Einbeck klarer Favorit

Von wegen am Boden: Florian Papenberg (re.) hofft mit seinem FC Sülbeck/Immensen am Sonntag im Heimspiel gegen Bremke auf ein Ende der Negativserie. Eintracht Northeim II um Jan-Patric Ziegler (li.) ist zeitgleich in Bilshausen gefordert.

Northeim. Am nächsten Northeimer Kreisderby in der Fußball-Bezirksliga sind der SSV Nörten-Hardenberg und die SVG Einbeck beteiligt.

Die Bierstädter haben sich an der Bünte dem Klassenprimus SSV Nörten zu stellen. Die SG Denkershausen muss zum FC Grone, die U 23 von Eintracht Northeim spielt beim SV Bilshausen. Der FC Sülbeck/Immensen hat Heimrecht gegen den TSV Bremke.

SSV Nörten-Hardenberg - SVG Einbeck (So. 14.30 Uhr). „Mit Nörten und Bergdörfer kommen für uns jetzt die einfachen Aufgaben“, witzelt SVG-Trainer Rüdiger Schulz vor den Partien gegen die Spitzenteams. Dennoch bleibt Schulz gewohnt kämpferisch: „Nörten spielt eine gute Saison und verfügt über viel Qualität. Wenn wir aber als echte Mannschaft antreten, dann sind wir nicht chancenlos. Das müssen die Spieler verinnerlichen.“ Fehlen wird Hoffmann (Rot-Sperre), dagegen kann Schulz wieder auf Leßmann, Salim und Küster zurückgreifen. Gegenüber dem Vorsonntag hat sich bei Nörten die personelle Lage leicht entspannt. „Ich muss diesmal meine Fußballschuhe nicht mitbringen“; sagt Trainer Jan Diederich. Kapitän Michael Horst (Rot-Sperre) muss zuschauen, Julian König, Lucas Duymelinck und Tim Armbrecht sind aber wieder dabei. Der Tabellenplatz des Gegners spielt für Diederich keine Rolle. Schließlich hat er in Erinnerung, wie sein Team trotz drückender Überlegenheit am 9. Mai dieses Jahres in Einbeck mit 0:2 unterlag. „Wir müssen unser Spiel machen und 90 Minuten die Konzentration hochhalten“, fordert Diederich.

FC Sülbeck/Immensen - TSV Bremke (So. 14.30 Uhr). Geht gegen Bremke die „Sieglos-Serie“ des FC zu Ende? Der letzte Sieg datiert vom 2. September (2:0 gegen Bovenden). Trainer Markus Schnepel sehnt sich das Ende der Ergebniskrise jedenfalls dringend herbei. „Nur in der Verletzungsmisere die Gründe zu suchen, wäre zu einfach. Wir arbeiten hart weiter und müssen die Lage gemeinsam meistern. Aber der Druck wird von Spiel zu Spiel größer“, sagt der Coach. Begleitet wird der FC von Verletzungssorgen. Kevin Ahlborn fällt mit einer Schulterverletzung aus. Yurgen Salfeld ist angeschlagen und Torjäger Lars Breitenstein fehlt wegen einer Knieverletzung.

FC Grone - SG Denkershausen (So. 14.30 Uhr). Die „Punktesammler“ aus Denkershausen (22 Zähler aus elf Partien) sind am Rehbach zu Gast. Dort wollen sie mit ganz viel Mut und Selbstvertrauen auflaufen. Zudem haben die Blau-Weißen mit dem Göttinger Vorortklub noch eine Rechnung offen. Bei ihrem ersten Pflichtspielauftritt auf Bezirksebene mussten sie einst im Pokal bei der 0:4-Niederlage gegen den Absteiger aus der Landesliga Lehrgeld zahlen. SG-Trainer Robin Bilbeber erwartet eine schwierige Partie. „Wir genießen den Moment und können auf die bisherigen Erfolge auch stolz sein. Aber Grone hat sich jetzt eingespielt und derzeit einen guten Lauf. Wir benötigen deshalb eine gute Ordnung in der Defensive“. Die Grün-Weißen gewannen am vergangenen Spieltag mit 6:0 in Lenglern.

SV Bilshausen - Eintracht Northeim II (So. 14.30 Uhr). Die Eintracht-Kicker treffen auf einen angeschlagenen Gegner. Immerhin kassierten die Eichsfelder zuletzt eine herbe 2:5-Packung in Denkershausen. Das macht die Aufgabe für die Elf um Kapitän Christian Grünwaldt nicht einfacher. Der Verteidiger übernimmt die Verantwortung in Vertretung des in diesen Wochen schmerzlich vermissten Marius Nutt. Während der Einsatz von Jan Patric Ziegler (Prellung) fraglich ist, fallen Erik Köhler (Rotsperre) und Janne Ahrens (Zehenbruch) definitiv aus. „Bilshausen ist um Wiedergutmachung bemüht, das wird kein leichter Gang für uns. Wie müssen unsere Chancen in Treffer umsetzen, um dort erfolgreich zu sein.“, fordert Eintracht-Trainer Naji Ghazi. (osx)