Stadt Northeim will Martinsgraben jetzt selbst ausbauen

Von: Axel Gödecke

Ausbau: Die Straße Am Martinsgraben soll wahrscheinlich noch in diesem Jahr im Auftrag der Stadt ausgebaut werden. Links ist das Areal zu sehen, auf dem ein neues Baugebiet entstehen soll. Es soll später von der Stadt erschlossen werden. Im Hintergrund (Mitte) ist der neue Kindergarten zu sehen, der gerade gebaut wird. © Axel Gödecke

Neben dem Ausbau des Martinsgrabens will die Stadt auch die Erschließung des Baugebiets unterhalb des Wieters selbst vornehmen.

Northeim – Wann endlich wird der untere Teil der Straße Am Martingsgraben als Zufahrt zu den neuen Baugebieten am südlichen Wieter in Northeim gebaut? Diese Frage bewegt viele, nachdem der Baustart seit 2019 immer wieder verschoben wurde. Jetzt hat die Stadtverwaltung auf Nachfrage der HNA klargestellt, dass die Stadt sowohl die Straße Martinsgaben selbst ausbauen, als auch die innere Erschließung des zweiten Abschnitts des Neubaugebiets am südlichen Wieter (Bebauungsplan 126) selbst vornehmen und die Planung dafür vorantreiben werde.

Einen Baubeginn nennt die Verwaltung zwar damit immer noch nicht, aber sie stellt zumindest klar, dass der Bebauungsplan 126 für das neue Baugebiet einschließlich der darin vorgesehenen zwei Ringstraßen im Juni durch den Rat beschlossen werden soll.

Die Entscheidung, auch die innere Erschließung des neuen Bauareals selbst vorzunehmen, sei gefallen, nachdem zwischenzeitlich zwei mögliche private Erschließungsträger für das Gebiet abgesagt hätten. Die Stadtverwaltung habe deswegen die Planung für ein Umlegungsverfahren aufgenommen. Dies sei nötig, weil die Stadt für Ringstraßen sowie Versorgungsleitungen und ein Regenrückhaltebecken am unteren Baugebietsrand noch Flächen erwerben müsse.

Außerdem habe die Entscheidung, dass die Stadt selbst die Erschließung des Baugebiets vornimmt, auch Einfluss auf den Ausbau der Straße Am Martinsgraben. Hintergrund: Mit der inneren Erschließung des Bauareals durch die Stadt kann eine eigenständige Entwässerung des Gebiets in Richtung Regenrückhaltebecken vorgenommen werden.

Da auch das darüberliegende, bereits fast voll bebaute Baugebiet in der Entwässerung vom Martinsgraben weitgehend getrennt werden könne, sei eine zeit- und kostenaufwendige Verlegung des Grabens nicht notwendig. Damit werde der Straßenausbau um rund 200 000 Euro günstiger.

Die Grundstücke für den Ausbau der Martinsgrabenstraße seien bereits im Besitz der Stadt, heißt es weiter. Der Bau der Straße erfolge – wie üblich – in zwei Schritten: Zunächst werde eine Baustraße gebaut, später, nachdem das Gebiet in einem gewissen Umfang bebaut worden sei, erfolge ein Endausbau.

Ausreichend Geld für den Ausbau des derzeit nur als Feld- und Fußweg genutzten Straßenstücks stehe im Haushalt 2023 sowie über Etatreste aus dem Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung. Das Planungsbüro habe die Stadt bereits angewiesen, die Planungen für die Straße und das Baugebiet an die geänderten Bedingungen anzupassen. Gemeint sei damit auch, dass mit dem Ausbau der Martinsgrabenstraße nicht auch gleichzeitig die innere Erschließung des Baugebiets stattfindet.

In einer Planungskonferenz, die alle Beteiligten an einen Tisch holen soll, sollen alle vorliegenden Fragen und Änderungen noch kurzfristig erörtert werde, so die Stadt. Sobald die Bauleitplanung abgeschlossen sei, und das wäre dann wohl im Juni der Fall, sollen die Ausschreibung und die Vergabe der Tiefbauarbeiten für die Herstellung der Baustraße erfolgen. (goe)