Stadt Northeim lässt Fahrbahnen reparieren

Von: Axel Gödecke

Reparatur im Schnellverfahren: Mit diesem Spezial-Lkw werden derzeit in der Kernstadt Northeim im so genannten Blow-Patch-Verfahren kleinere Schlaglöcher und Risse auf etlichen Straßen geflickt. Hier ein Foto von der Graf-Otto-Straße. © Axel Gödecke

Zum Einsatz kommt zum zweiten Mal ein schnelles Sprühverfahren

Northeim – Die Stadt Northeim hat die Reparatur der innerstädtischen Straßenzüge in Angriff genommen und dabei die ramponiertesten Abschnitte des insgesamt 180 Kilometer langen städtischen Straßennetzes, vorrangig in der Kernstadt, ins Auge gefasst. Start war am Dienstag zunächst auf der Graf-Otto-Straße.

Zum Einsatz kommt dabei zunächst das sogenannte Blow-Patch-Verfahren, das nach Angaben von Tiefbauamtschef Thomas Hunold erstmals 2019 in einzelnen Fahrbahnabschnitten ausprobiert worden ist, unter anderem auf der Hindenburgstraße. „Wir haben damit beste Erfahrungen gemacht, die Flickstellen halten prima.“

Bei dem Verfahren, das von einem Spezial-Lkw mit nur einer Person im Führerhaus bedient und gesteuert wird, wird in einem ersten Arbeitsschritt die Schadstelle von Staub und Dreck mittels Hochdruck befreit. Dann folgt mit einem lenkbaren Rüssel das Aufbringen einer Schicht von flüssigem Bitumen auf die Schadstelle.

Anschließend wird bitumenumhüllter Splitt in die Schadstelle eingebracht mit einer abschließenden Abdeckung aus nichtbituminieren Splitt. Das Patch-Verfahren habe nicht nur den Vorteil, das es deutlich kostengünstiger sei als die großflächige Sanierung mit Aufbringung einer kompletten Asphaltschicht im Dünnschicht-Kaltverfahren (DSK).

Ein weiterer Vorteil sei, dass das Patch-Verfahren unter fließendem Verkehr ausgeführt werden kann. Der sanierte Bereich, so Hunold, könne nach wenigen Minuten wieder befahren werden, Absperrungen oder Umleitungen sind nicht nötig. Der Split werde eine Woche lang von den Autos ein- und festgefahren, dann komme die Kehrmaschine, um den Rest wieder aufzunehmen.

In den folgenden Straßenzügen sind in diesen Tagen Sanierungen im Patcher-Programm vorgesehen: Bürgermeister-Peters-Straße, westliche Entlastungsstraße, Martinsgraben, Hillerser Straße, Eichstätte, Verdistraße und auf Teilen der Graf-Otto-Straße. Sollte danach Material von den insgesamt 50 Tonnen übrig sein, werde noch ein Sanierungsdurchgang durch die Straßen Wilhelmstraße und In der Fluth ausgeführt. Für das Patchmatikverfahren zahlt die Stadt in diesem Jahr 25 000 Euro auf. Im nächsten Jahr sollen weitere Straßen folgen, so der Tiefbauamtsleiter.

Sind die Schlaglöcher zu groß, setze die Stadt zusätzlich auf die großflächige Fahrbahnausbesserung im Dünnschicht-Kalt-Verfahren (DSK) mit Aufbringung einer kompletten Asphaltschicht. Die ist ab diesem September an drei Stellen vorgesehen, und zwar im besonders maroden Bereich der Bürgermeister-Peters-Straße zwischen Wieterallee und Sturmbäume, auf einer 40 Meter langen Stelle auf der Graf-Otto-Straße am Rewemarkt sowie in Hohnstedt auf der Viktoria-Luisen-Straße auf kompletter Länge. Kostenpunkt für diese drei Maßnahmen: 160 000 Euro. (Axel Gödecke)