Stadt Northeim hat  Millionenloch im Haushalt

Northeim – Die schwarze Null ist Geschichte: Erstmals nach sieben Jahren, in denen Überschüsse erwirtschaftet wurden, ist der Haushalt der Stadt Northeim nicht ausgeglichen.

Der Stadtrat beschloss das Zahlenwerk, das ein Defizit von 1,4 Millionen Euro für das kommende Jahr ausweist, mit den Stimmen von SPD, CDU und Grünen. FDP, FUL/Linke und AfD stimmten dagegen.

„Der Rat hat nicht Weihnachtsmann gespielt“, betonte Else Heidelberg (CDU), dass Korrekturen auf der Einnahmeseite die Ursache seien. So wurde seit der Vorstellung des Haushaltsentwurfs im Oktober die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen um 2,07 Millionen Euro auf 8,95 Mio. Euro nach unten korrigiert. Auch die Schlüsselzuweisungen (9,18 Mio. Euro) des Landes fallen 420 000 Euro niedriger aus als zunächst kalkuliert. Das Finanzloch wird mit einem Griff in die Rücklagen gestopft. „In den kommenden Jahren müssen wir den Gürtel wieder enger schnallen“, forderte Heidelberg. Auch mahnte sie, die Abrechnung erstausgebauter Straßen, die lange fertiggestellt sind, abzurechnen. Das würde Geld in die Stadtkasse bringen.

Eine höhere Disziplin beim Umgang mit dem Geld der Bürger mahnte auch der Vorsitzende des Finanzausschusses, Burkhard Ernst (FUL), an. Sie sei einigen im Rat offenbar verloren gegangen, kritisierte er.

+ Berthold ErnstSPD-Ratsherr © Hubert Jelinek Dem widersprach Berthold Ernst (SPD). In den vergangenen Jahren habe der Rat so mancher Versuchung widerstanden. Er betonte die Bedeutung der deutlich gestiegenen Investitionen. 15,7 Millionen Euro sind dafür eingeplant, darunter 2,3 Millionen für die Schuhwallhalle und 8,7 Millionen Euro für die Erschließung des Industriegebietes West. Beide Projekte seien alternativlos für die Zukunftsfähigkeit der Stadt.

Auch Bürgermeister Simon Hartmann verteidigte den Haushalt, der unter schlechteren Vorzeichen als in den Vorjahren entstanden sei. Die Debatte allein mit Blick auf die schwarze Null zu führen, sei zu kurz gegriffen. Man müsse auch sehen, was in der Stadt vorangehe. Zuvor hatte Eckhard Ilsemann (FDP) dem Bürgermeister eine Liste von Versäumnissen vorgeworfen.