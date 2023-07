Rote Karte für Brutus: „Drei Mann für einen Plastikköter?! Haben die nichts anderes zu tun?“

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Eine private Verkehrsberuhigungsmaßnahme in Northeim sorgt für Diskussionen. Bei manchen kommt Brutus gut an. Das Ordnungsamt schreitet dennoch ein.

Berwartshausen – Damit hatte Axel Reuß nicht gerechnet: Kürzlich hatte er Besuch von drei Mitarbeitern des Northeimer Ordnungsamtes, die ihm untersagt haben, weiterhin seinen Plastikhund im Verlauf der Berwartshäuser Ortsdurchfahrt auf dem Bürgersteig zu platzieren.

„Drei Mann für einen Plastikköter?! Haben die nichts anderes zu tun?“, macht er seinem Ärger Luft, denn angesichts des großen Zuspruchs für seine Idee, mit einem auf dem Bürgersteig platzierten Hund Autofahrer beim Befahren der Ortsdurchfahrt dazu zu bringen, den Fuß vom Gas zu nehmen, kann er diese Entscheidung nicht nachvollziehen.

Erst wurde Flocki entführt - Nun muss Brutus in Northeim weichen

Begonnen hatte alles damit, dass Reuß sich im Oktober des vergangenen Jahres darüber geärgert hat, dass sich kaum ein Autofahrer beim Durchfahren der kleinen Northeimer Ortschaft an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hielt. Das änderte sich allerdings, als er einen künstlichen Border-Collie namens Flocki als ungewöhnliche, aber offensichtlich effektive verkehrsberuhigende Maßnahme einsetztem, indem er diesen an verschiedenen Stellen im Ort so platzierte, dass er von Autofahrern gesehen werden konnte.

Platzverweis: Plastik-Rottweiler Brutus darf ab sofort nicht mehr in Berwartshausen an der Ortsdurchfahrt sitzen, um Autofahrer zum Langsamfahren zu bewegen. © NIKO MÖNKEMEYER

Doch bereits vier Tage nach seinem Dienstantritt verschwand Flocki vom Straßenrand. „Wir wissen bis heute nicht, wer ihn entführt hat, und er ist auch nie wieder aufgetaucht“, blickt Reuß zurück. Er ließ sich davon aber nicht abhalten, an seiner Aktion festzuhalten, zumal er in Berwartshausen dafür viel Unterstützung bekam.

Ein paar Tage später übernahm Plastik-Rottweiler Brutus den Job, und damit der nicht auch entführt werden konnte, wurde der mit einem Alarm und einer Kette gesichert.

Und das war auch wohl gut so, denn irgendwann hatte jemand einen aus einem Heft herausgerissenen Zettel an der Figur befestigt, auf dem handschriftlich Folgendes zu lesen war: „Der Hund bleibt vom Bürgersteig runter!!! Polizei Northeim“

Reuß bewertete dies jedoch nicht als offizielle polizeiliche Anweisung, musste später dann aber feststellen, dass Polizeibeamte den Plastikhund tatsächlich etwas an die Seite gestellt hatten, weil er offensichtlich zu nah an der Fahrbahn saß.

Private Verkehrsberuhigungsmaßnahme kommt bei manchen in Northeim gut an

Ansonsten reagierten die Menschen aber positiv auf Brutus. Unbekannte Sympathisanten stellten ihm sogar einen Napf mit Futter oder Wasser hin oder befestigten ein Leckerli am Halsband. Im Winter bekam Brutus sogar Gesellschaft in Form von kleinen Schneemännern, die über Nacht neben ihm erschienen waren.

Besonders gefreut hat sich Reuß über die Reaktion eines Polizeibeamten aus Göttingen. Der war zusammen mit einem Kollegen im Streifenwagen bei ihm in Berwartshausen vorgefahren, weil besorgte Autofahrer über den Notruf eine angebliche Tierquälerei angezeigt hatten: Angeblich säße „eine arme Dogge“ festgekettet dort am Straßenrand, und da müsse doch die Polizei eingreifen.

Als Reuß die beiden Beamten über den tatsächlichen Sachverhalt aufgeklärt hatte, hätten sie sofort in der Zentrale Entwarnung geben. Die Idee hätten sie aber ziemlich gut gefunden, berichtet Reuß. Umso mehr wundert er sich darüber, dass das Northeimer Ordnungsamt mit Brutus ein Problem hat.

Axel Reuß muss Plastikhund Brutus abräumen. © Niko Mönkemeyer

Auf HNA-Anfrage teilt die Northeimer Stadtverwaltung dazu mit, dass die Platzierung des Plastikhundes auf den Fußwegen in Berwartshausen als unerlaubte und nicht genehmigungsfähige Sondernutzung zu betrachten sei. Außerdem stelle sie eine Gefahr dar: zum einen für Fußgänger, weil die zur Sicherung genutzte Kette eine Stolperfalle sei und zum anderen für Autofahrer, weil der Plastikhund ihnen suggeriere, dass ein lebendiges Tier auf dem Gehweg stehe, das jederzeit auf die Fahrbahn laufen könne.

Stadt Northeim erklärt Rote Karte für Brutus

Vor Schreck könnten Autofahrer das Lenkrad verreißen oder eine Gefahrenbremsung einleiten, begründet die Stadtverwaltung ihre Entscheidung und betont: Sollte es dabei zu einem Unfall kommen, werde sicherlich auch die Frage zu beantworten sein, ob das Aufstellen des Hundes nicht sogar als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zu bewerten sei. Aus Sicht der Verwaltung entstehen durch das ständige Wechseln des Standortes immer wieder neue Gefahrenquellen.

Trotz der Entscheidung des Ordnungsamtes gibt es aber inzwischen schon einen Nachfolger für Brutus – allerdings nicht aus Plastik, sondern aus Fleisch und Blut. Und es handelt sich dabei auch nicht um einen Hund, sondern um eine Katze namens Findus, die hin und wieder im Bereich der Berwartshäuser Ortsdurchfahrt die Straßenseite wechselt, ohne sich um den Verkehr zu kümmern.

„Neulich habe ich beobachtet, wie sie so einen Linienbus zum Stehen gebracht hat“, sagt Reuß. Er hofft nun, dass Findus den Job von Brutus möglichst lange unbeschadet fortführen kann und bei seinem selbstlosen Einsatz für die Verkehrsberuhigung in Berwartshausen nicht unter die Räder kommt. (Niko Mönkemeyer)