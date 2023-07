Stadtgebiet Northeim: Autobahn an der Unterführung zwischen Edesheim und Wiebrechtshausen zu niedrig

Von: Niko Mönkemeyer

Noch keine Durchfahrt möglich: Im Bereich der neuen Autobahnunterführung zwischen Edesheim und Wiebrechtshausen muss die Fahrbahn der Kreisstraße abgesenkt werden. © Jelinek, Hubert

Die Kreisstraße zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim bleibt noch gesperrt.

Northeim – Die neue Brücke über die Kreisstraße im Bereich der Autobahnunterführung zwischen Edesheim und Wiebrechtshausen wurde zu niedrig gebaut. Das hat der Landkreis Northeim auf HNA-Anfrage bestätigt.

Die Fahrbahndecke der Autobahn, die über das betreffende Brückenbauwerk führe, sei dabei etwa 30 Zentimeter tiefer gebaut worden als die ursprüngliche Konstruktion. Die Gründe dafür seien nicht bekannt.

Die Abweichung vom ursprünglichen Zustand hat Konsequenzen, da die ursprüngliche Durchfahrtshöhe auf jeden Fall wieder hergestellt werden muss, damit auch künftig große landwirtschaftliche Maschinen dort unter der Brücke hindurchpassen. Dazu muss die Fahrbahn der Kreisstraße nicht nur im Bereich der Brücke, sondern auch jeweils vor und hinter dem Bauwerk komplett aufgenommen und neu gebaut werden.

Nachdem die bundeseigene Autobahn GmbH den Landkreis über die zu geringe Durchfahrtshöhe informiert habe, habe man diese aufgefordert, den ursprünglichen Höhenunterschied wieder herzustellen, so die Kreisverwaltung. Eine entsprechende Planung zur Tieferlegung der Fahrbahn unter der Brücke seitens der Autobahn GmbH habe man dann als Straßenbauträger genehmigt.

Die Freigabe der Strecke zwischen Edesheim und Wiebrechtshausen, die angesichts der aktuellen Vollsperrung der B 248 in der Ortsdurchfahrt Langenholtensen als Umleitungsstrecke eine Entlastung für viele Autofahrer wäre, kann nach Angaben des Landkreises voraussichtlich Ende Juli, spätestens aber in der ersten Augusthälfte erfolgen. Ziel sei es, die Arbeiten noch in den Sommerferien fertigzustellen, da in dieser Zeit mit wesentlich weniger Verkehrsaufkommen zu rechnen sei. Zudem fänden dann keine Schülertransporte statt. Die beauftragte Firma arbeite derzeit mit Hochdruck daran, den Streckenabschnitt fertigzustellen.

Eine vorübergehende Öffnung der Strecke für die Dauer der Bauarbeiten in Langenholtensen sei nicht möglich, da die Fahrbahn unter dem Brückenbauwerk bereits entfernt worden sei. Der Northeimer FDP-Ratsherr Eckhard Ilsemann hatte sich in diesem Zusammenhang mit einem entsprechenden Vorschlag an die Northeimer Stadtverwaltung gewandt.

Dem Landkreis Northeim entstehen durch diese zusätzlichen Arbeiten keinerlei Kosten. Diese werden laut Kreisverwaltung von der Autobahn GmbH übernommen.

Gerüchte, wonach die für den Ausbau der A7 zuständige Firma Via Niedersachsen im Bereich der Autobahnunterführung zwischen Wiebrechtshausen und Edesheim einen Fehler gemacht hat, weist Pressesprecher Steffen Schütz zurück. Im Zuge des Ausbaus der Autobahn sei die Anpassung von querenden Straßen und Wegen vielmehr regulärer Bestandteil des Gesamtpaketes, das von der Autobahn des Bundes an das Unternehmen übertragen wurde. (Niko Mönkemeyer)