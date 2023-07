Gründung der Northeimer Stadtmarketing GmbH verzögert sich

Start nicht wie bisher angestrebt Anfang 2024

Der anvisierte Gründungstermin für die geplante Northeimer Stadtmarketing GmbH bis zum Jahresende ist nicht zu halten. Das hat Bürgermeister Simon Hartmann (SPD) im Gespräch mit der HNA angekündigt.

Northeim – Nach seinen Worten sind bis zur Gründung noch einige vorbereitende Schritte notwendig. Einen Zeitraum, wie lange es dauern wird, diese abzuarbeiten und dann die Gesellschaft mit dem Arbeitstitel „Northeim Marketing – Tourismus – Kultur GmbH“ zu gründen, wollte der Bürgermeister nicht nennen. Mit Optimismus hält er aber eine Gründung bis Mitte kommenden Jahres für möglich.

Klar ist nur, dass die finanzielle Unterstützung der Stadt geringer ausfallen soll, als zunächst vom Beratungsbüro Cima vorgeschlagen. Nach einem interfraktionellen Gespräch hat der Verwaltungsausschuss nach Hartmanns Worten im Juli den städtischen Zuschuss in der Gründungsphase auf 300 000 Euro jährlich gedeckelt. Zunächst waren 450 000 Euro vorgesehen gewesen.



Hartmann schlägt vor, dafür die personelle Ausstattung zu reduzieren. Die Cima hatte 16 Stellen in der GmbH vorgeschlagen. Die darin enthaltenen Assistentenstellen sind nach seinen Worten zum Großteil verzichtbar. Die nun geplante Struktur soll in dieser und der nächsten Woche mit den Mitgliedern des Stadtmarketingvereins und des Vereins Northeim Touristik erörtert werden. Die weiteren Schritte seien dann:



- Ausschreibung einer rechtlichen Beratung für die nächsten Gründungsschritte.

- Nachdem die Ausgestaltung der Gesellschaft geklärt ist, steuerrechtliche Prüfung der geplanten Struktur durch das Finanzamt (Dauer mindestens sechs Monate).

In diesem Jahr hat der Verein Northeim Touristik von der Stadt einen um 25 000 Euro erhöhten Zuschuss (insgesamt 90 000 Euro) erhalten, damit der Verein arbeitsfähig bleibt. Der Bürgermeister befürwortet einen erhöhten Zuschuss gegebenenfalls auch für 2024. Hintergrund ist, dass die Vereinsrücklagen durch die finanzielle Beteiligung an der Vorbereitung der Stadtmarketinggesellschaft, aufgebraucht sind. Die neue Gesellschaft soll auch den Bereich Tourismus übernehmen. (Olaf Weiss

Stadtmarketing soll in die Innenstadt

In Fragen und Antworten Erläuterungen zur geplanten Struktur und den Aufgaben der Gesellschaft.

Was sollen die Aufgaben der Stadtmarketing GmbH sein?

In der Gesellschaft sollen folgende Aufgaben zusammengefasst werden: . Standortmarketing: Dahinter verbirgt sich die Wirtschaftsförderung, die bisher Teil der Stadtverwaltung ist. . Citymanagement und -marketing: Das sind die bisherigen Aufgaben des Stadtmarketingvereins mit unter anderem der Organisation von Veranstaltungen wie dem Kloster- und dem Weihnachtsmarkt. . Tourismus mit unter anderem dem Betrieb der Tourist-Info. . Flächenmanagement: Dahinter verbirgt sich die Vermietung und Bewirtschaftung von Stadthalle, Waldbühne, Mühlenanger, Freizeitsee, städtischem Bootshaus und weiterer öffentlicher Einrichtungen – sowie die technische Veranstaltungsunterstützung.

Soll es nur um die Kernstadt gehen?

Nein, betont Bürgermeister Simon Hartmann. Die Gesellschaft soll die gesamte Stadt, also auch die Ortschaften im Blick haben, beispielsweise durch Unterstützung mit Know-how bei der Organisation von Festen.

Wie soll sich die Gesellschaft neben dem städtischen Zuschuss finanzieren?

Der Stadtmarketingverein und der Verein Northeim Touristik sollen laut des Konzeptes vom Beratungsbüro Cima für die Vereinsverwaltung einen Teil ihrer Mitgliedsbeiträge an die Gesellschaft zahlen. Im Übrigen sollen Sponsoring und Zuschüsse für Projekte von Unternehmen kommen. Das Klinkenputzen bei den großen Unternehmen wie Contitech und Thimm werde eine der ersten großen Aufgaben der GmbH sein, so Hartmann. Diese sollen bei der Mitarbeitergewinnung vom Standortmarketing profitieren.

Wer soll die Geschäftsführung der GmbH übernehmen?

Das ist noch unklar.

Woher sollen die Mitarbeiter der GmbH kommen?

Auch das ist noch nicht klar. Möglich ist, dass das Stadthallenteam zur GmbH wechselt. Das wäre nach Hartmanns Worten möglich, ohne dass die Mitarbeiter ihren Status im öffentlichen Dienst verlieren, indem sie in Form einer sogenannten Personal-Gestellung zur GmbH wechseln – also quasi dauerhaft dorthin ausgeliehen werden. Sofern es die betreffende Bereitschaft gibt, könnten einzelnen städtische Mitarbeiter auch zur GmbH wechseln. In jedem Fall sollen die Stellen so frühzeitig ausgeschrieben werden, dass ein Start der Gesellschaft nicht an fehlendem Personal scheitern werde.

Wo soll die Gesellschaft untergebracht werden?

Die Tourist-Info soll im Reddersen-Haus bleiben, so Hartmann, auch weil die Reddersen-Stiftung auf die Mieteinnahmen angewiesen sei. Für die übrigen Beschäftigten soll nach den Vorstellungen des Bürgermeisters in der Innenstadt eine Immobilie gefunden werden – zur Miete, möglicherweise aber auch eine, die erworben wird. (ows)