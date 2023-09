Stadtwerke Northeim wollten Mehrfamilienhäusern den Wasserhahn zu drehen

Von: Niko Mönkemeyer

Ihnen sollte das Wasser abgestellt werden: Einige Mieter trafen sich gestern nach einem Aufruf der Mieter-Initiative Northeim vor einem der betroffenen Häuser an der Matthias-Grünewaldstraße. © Niko Mönkemeyer

Der Eigentümer von 35 Mehrfamilienhäusern in Northeim hatte Rechnungen der Stadtwerke nicht bezahlt.

Northeim – Die Mieter der von massiven Baumängeln betroffenen Mehrfamilienhäuser in der Northeimer Südstadt können wohl erst einmal aufatmen – zumindest im Hinblick auf die Befürchtung, dass man ihnen in der kommenden Woche auch noch das Wasserabstellen wird. Denn aktuell ist dieses Szenario wohl vom Tisch.

In den vergangenen Tagen hatten ein Schreiben an vieler Mieter für Aufregung gesorgt, in dem die Stadtwerke genau das angekündigt hatten. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass der Vermieter, die Silver Wohnen Northeim GmbH, fällige Rechnungen und Abschlagsbeträge nicht bezahlt habe.

Von der Maßnahme wären Mieter von insgesamt 35 Mehrfamilienhäusern an der Tschaikowskistraße, der Wallstraße, der Hans-Holbein-Straße, der Leuschnerstraße, der Albrecht-Dürer-Straße, der Matthias-Grünewaldstraße, der Stegerwaldstraße und der Straße Am Martinsgraben betroffen gewesen.

„Das dürften etwa 300 bis 400 Personen sein“, schätzt Bärbel Swinfen, Vorsitzende der Mieter-Initiative Northeim. „Wie viele es genau sind, kann ich nicht sagen, weil etliche Wohnungen in den Häusern leerstehen.“

Die Mieter-Initiative Northeim unterstützt Mieter, die schon seit mehreren Jahren über Bauschäden und Schimmelpilzbelastungen in Mehrfamilienhäusern in der Northeimer Südstadt und an der Tschaikowskistraße klagen. Gegründet wurde der Verein von Bärbel Swinfen, die mittlerweile mehr als 40 Familien bei ihren Bemühungen unterstützt, die Silver Wohnen Northeim GmbH als Hauseigentümerin dazu zu bewegen, die Baumängel zu beheben.

Nachdem es am Donnerstag noch so aussah, als bliebe es trotz der Bemühungen aller Beteiligten, die Maßnahme noch abwenden zu können, bei der angekündigten Wassersperrung, soll nach HNA-Informationen das Unternehmen die Außenstände jetzt doch gezahlt haben und das Wasserabstellen vom Tisch sein.

Weitere Informationen, unter anderem auch über das Ergebnis eines für heute Morgen angekündigten Gesprächs aller Beteiligten zu diesem Thema folgen an dieser Stelle. (Niko Mönkemeyer)