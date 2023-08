Northeimer Standortgemeinschaft ist für Münsterplatz-Umbau

Von: Axel Gödecke

Die Pläne für den Münsterplatz sehen insbesondere eine Pflasterung der Fläche vor. Unter geplanten Bauminseln, die unter der teilweisen Einbeziehung der vorhandenen Bäume geplant sind, sollen Blühflächen entstehen. © Grafik: TGP

Die in der Standortgemeinschaft zusammengeschlossenen Northeimer Händler und Innenstadtanwohner kritisieren das geplante Bürgerbegehren gegen den Ausbau des Münsterplatzes als „inakzeptabel“.

Northeim – Die Standortgemeinschaft Northeim, die sich aus einigen Ladenbetreibern und Hausbesitzern in der Northeimer Innenstadt zusammensetzt und sich mit eigenen Ideen für deren Sanierung einsetzt, hat die Gründung einer Bürgerinitiative gegen die seit Langem geplante Umgestaltung des Münsterplattes kritisiert.

In einem offenen Brief fordern die neun Unterzeichner Mut ein für die Umsetzung der vorliegenden Münsterplatzplanung. „Erneute Extrarunden kosten Geld, dass wir in Projekte investiert sehen möchten, nicht in Zins- oder Rückzahlungen an Fördermittelgeber“, heißt es.

Und weiter: „Wir sehen das Bürgerbegehren gegen den bereits im Dezember 2022 gefassten Ratsbeschluss zum neuen Münsterplatz zu diesem Zeitpunkt als inakzeptable Intervention gegen die Stadtgesellschaft und die Zukunft in der Northeimer Innenstadt an, da der daraus resultierend zu erwartende Zeitverlust oder Schlimmeres sich gegen Anrainer, Investionswillige und die Bevölkerung richtet.“

Dieses Verhalten vergeude Ressourcen bei Planern, Verwaltung, Bietern und auch vielen ehrenamtlich Engagierten, die das Projekt seit Jahren aktiv und ergebnisoffen begleitet und sich in die vielen zukunftsweisenden Details eingearbeitet hätten.

So nehme beispielsweise die versiegelte Platzfläche nicht zu, sondern der ökologisch wenig wertvolle Schotterrasen werde durch umfangreiche Flächen für insektenfreundliche Stauden ersetzt, heißt es weiter in dem Schreiben der Standortgemeinschaft. Das Oberflächenwasser werde künftig nicht mehr in die Kanalisation abgeleitet, sondern verbleibe in einem innovativen „Rigolensystem“ und stehe für Bäume und Pflanzen zur Bewässerung und zur Verbesserung des Mikroklimas zur Verfügung. Nach Neugestaltung des Münsterplatzes werde es nicht weniger Bäume dort geben, sondern mehr als bisher.

„Sprechen Sie also die Beteiligten einfach mal an und lassen Sie sich das Konzept und die Fakten erläutern,“ so die Unterzeichner gerichtet an die Gegner der geplanten Platzumgestaltung.

Die Standortgemeinschaft plädiere weiter dafür, die durch die Städtebauförderung gebotene Chance einer „zukunftsfähigen Innenstadt“ zu nutzen und umzusetzen. „Lassen wir uns den ersehnten Auftakt zur Weiterentwicklung und Erneuerung unserer Innenstadt nicht auf den letzten Metern nehmen“, heißt es im Namen der Standortgemeinschaft mit den Unterzeichnern Kristian Diederichs, Doris und Ulf Ohlmer, Anke Warzok, Bernd Hahne, Bernd Sommer, Christian Küster, Axel Francke und Hermann Jürgens. (Axel Gödecke)