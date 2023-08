Straßen und Bürgersteige sind für Hoverboards und E-Skateboards tabu

Hoverboards (Bild) sind für den Straßenverkehr nicht zugelassen. Die Polizei warnt davor, sie und ähnliche Geräte im Straßenverkehr zu nutzen (Symbolbild). © Swen Pförtner/dpa

Die Northeimer Polizei weist darauf hin, dass Elektro-Skateboards, Hoverboards und Co. nur auf Privatgelände benutzt werden dürfen.

Northeim – Für die Northeimer Polizei war es eine echte Premiere: Während einer Streifenfahrt Anfang August in Northeim hatten Beamte zum ersten Mal einen Mann gesehen, der mit einem Elektro-Skateboard in der Einbecker Landstraße unterwegs war. Die Polizisten stoppten den Fahrer und stellten bei der Kontrolle fest, dass das Elektro-Skateboard weder für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen noch versichert war.

Polizeihauptkommissarin Simone Köhler, Verkehrssicherheitsberaterin bei der Polizeiinspektion Northeim, betont auf HNA-Anfrage, dass Elektro-Skateboards, aber auch Hoverboards und ähnliche Geräte für den öffentlichen Straßenverkehr verboten sind. In der seit Juni 2019 geltenden Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung ist nach ihren Worten ganz klar geregelt, dass aufgrund nicht vorhandener Bremsen, Beleuchtung und einer fehlenden Lenkeinrichtung diese Spaß-Fahrzeuge keine Straßenzulassung erhalten.

Theoretisch benötige man für Elektroboards eine Kfz-Haftpflichtversicherung bei der Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr, da die Geräte schneller als 6 km/h fahren. Eine solche Versicherung werde allerdings nicht angeboten – eben weil die Boards ohne eine Betriebserlaubnis nicht im öffentlichen Verkehr bewegt werden dürfen. Das bedeute: Wer mit einem solchen Gerät im öffentlichen Straßenverkehr ohne den erforderlichen Versicherungsschutz erwischt wird, macht sich strafbar. Und: Komme es bei der unerlaubten Nutzung zu einem Schaden, müsse der Fahrer privat haften.

Besonders bei Kindern und Jugendlichen sind nach Köhlers Worten aktuell die sogenannten Hoverboards sehr beliebt. Das ist eine Art Skateboard, auf dem man allerdings nicht seitlich steht, sondern frontal. Die Steuerung erfolgt durch Gewichtsverlagerung. „Natürlich macht das Fahren damit Spaß. Trotzdem ist das nur auf abgetrennten oder abgesperrten Innenhöfen oder auf dem eigenen Grundstück erlaubt. Öffentliche Wege, Straßen und Plätze sind deswegen für sie tabu“, sagt Köhler.

Im öffentlichen Straßenverkehr erlaubt sind lediglich Elektro-Roller („E-Scooter“) – aber auch nur, wenn sie eine legale Betriebserlaubnis/Straßenzulassung haben und versichert sind. E-Scooter sind auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt. Nur wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden. Auf dem Gehweg, in der Fußgängerzone und in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung sind die kleinen E-Roller verboten. (kat)