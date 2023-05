„Straße hält keinen weiteren Winter“

Von: Roland Schrader

Teilen

Soll erneuert werden: Die Sanierung der B3 durch Hohnstedt dauert mindestens drei Monate. © Schrader, Roland

Groß war das Interesse der Hohenstedter an der geplanten Erneuerung der Ortsdurchfahrt. 43 Zuhörer folgten der Ortsratssitzung in der Gymnastikhalle, bei der der Ausbau der B3 zentrales Thema war.

Hohnstedt – „Der Ausbau soll in der zweiten Jahreshälfte beginnen und wird voraussichtlich drei Monate dauern“, sagte der zuständige Planer der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Gandersheim, Naji Ghazi. Die Straße müsse dann voll gesperrt werden, da die Fahrbahn laut Ghazi weniger als 8,5 Meter breit und damit für eine Teilsperrung zu schmal sei.

Naji Ghazi, zuständiger Planer © Schrader, Roland

Die Bundesstraße 3 im Bereich der Ortsdurchfahrt sei derart schlecht, dass sie dringend gemacht werden müsse. Je nach Anzahl der Bauabschnitte könne die Dauer variieren. Zum Glück müsse nur die 4 Zentimeter dicke Deck- und 8 Zentimeter dicke Binderschicht erneuert werden, da die darunter liegende Tragschicht allen Anschein nach in Ordnung sei. Hätte die unterste Schicht (das wären zusammen rund 60 Zentimeter) auch ausgetauscht werden müssen, würde es viel länger dauern.

Die Gosse sei auf der einen Seite idealerweise schon mit Ortbeton gemacht und könne bleiben. Die gepflasterte Gosse auf der anderen Seite müsse gemacht werden. Das bedeute, dass sie während der 26 Tage dauernden Aushärtung nicht befahren werden dürfe.

Der Straßenverkehr von Northeim nach Einbeck werde über Stöckheim umgeleitet. Busse von Northeim oder Einbeck sollen bis Hohnstedt fahren, wobei noch geeignete Wendemöglichkeiten mit den jeweiligen Busunternehmen ausgeschaut oder geschaffen werden müssen. Für die Müllabfuhr werden die Tonnen von der Baufirma gesammelt und wieder zurückgebracht. Der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Northeim werde während der Straßensanierung einen Kanal in der Mitte des Ortes bauen. Schachtabdeckungen sollen reduziert und die restlichen erneuert werden.

Die Stadt Northeim ist auch mit im Boot. Ein 200 Quadratmeter großer Bereich des Bürgersteigs sei abgesenkt und müsse erneuert werden. Nach sechs Jahren Dauerbaustelle in Northeim fragte Bürgermeister Simon Hartmann, ob eine Verschiebung möglich wäre. Einen weiteren Winter würde die Straße nach Ansicht von Nina Koch, Sachgebietsleiterin Straßenbau, nicht aushalten und Tempobegrenzungen auf 20 km/h drohten. Voraussetzung für den Ausbau in Hohnstedt sei aber, dass Via Niedersachsen die Brückendurchfahrten unter der A7 im Zuge der Landesstraße Northeim-Hollenstedt fertig habe, da diese Strecke Umleitungsstraße sei. „Ist die Straße unter der Brücke nicht fertig, können wir das Projekt vergessen“, so die Sachgebietsleiterin.

Einige Eltern forderten ein Schulbuskonzept, sodass das pünktliche Anfahren der Schulen gewährleistet werde. Weitere öffentliche Sitzungen vor Baubeginn und wöchentliche Baubesprechungen wurden von der Straßenbehörde versprochen.